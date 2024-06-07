1342万高考生创纪录 未来就业或仍是难题

（德国之声中文网）一年一度的高考时节，在首都北京，许多家长雨中等候在学校门口。不少家长穿上红色的衣服，希望给孩子带来好运。

一位50岁的母亲植海虹（音译）向法新社记者表示，都说高考是人生的起点，不能懈怠。

中国教育部称，今年高考的人数达到1342万，创下纪录。

数十年来，高等教育规模在中国迅速扩张。不过，与此同时，高校毕业生在就业市场上也早已不再那么吃香。特别是世界第二大经济体仍在努力实现疫情后复苏，而青年失业率居高不下之际。

但身着红色旗袍的植海虹向法新社表示，这也是成长的必要过程。"高考是国家选拔人才的方法。只有经过压力，才能增加心理承受力。将来才能承受在社会上工作的压力"，她说道。"我觉得这是可以理解的。"

北京市特别增派警力，确保高考期间安全。学校也有严格的入场安检。考场有视频监控。如果特别严重的作弊，会被禁考一到三年。

北京雨中撑伞等待的考生家长 图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

高考话题上热搜

高考相关的话题也冲上微博热搜。甚至"嫦娥6号月球探测器"微博账号也发出祝学子蟾宫折桂的帖子。

除严防舞弊之外，许多地方的考点也实施交通管制以及禁止鸣笛，以确保考生能集中精力。

一位45岁的父亲孙洪（音译）在北京撑着伞与其他等候的家长聊天。他向记者表示："女儿只要能找到一份喜欢的工作，去她喜欢的学校就够了。"孙洪说："只要孩子快乐，就够了。"

一些与高考相关的新闻人物也再次受到关注。比如57岁的百万富翁梁实，高考失败27次，今年对媒体表示应该是最后一次尝试，目标仍是上川大。

另一个热点人物是35岁的徐梦楠，曾在16年前高考交白卷，抗议应试教育。而在工厂打工、结婚生子、离婚的经历后，他2017年决定重新参加高考。2018年考上安徽一所艺术院校后，他去年毕业。据媒体报道，他今年则想要考上一所大学读教育专业，以实现自己的梦想。

海南海口一处考点“张灯结彩” 图像来源: Imaginechina/Sipa USA/picture alliance

（法新社、德新社等）

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