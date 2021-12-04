134億元突消失？ 恒大「發現」存款遭接管

（德國之聲中文網） 中國恒大債務危機未解，恒大三支股票在香港停牌僅一天後，子公司之一的恒大物業週二（3月22日）首次披露有134億元人民幣已遭接管。

恒大物業的公告稱，在審核截至2021年12月31日止年度的財務報告過程中，「發現有134億元人民幣存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行」，公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。

中國恒大集團同步公告稱，認為這是一件「重大事件」且恒大物業為重要子公司，將成立獨立調查委員會跟進該事件對公司的影響。

彭博引述分析師隆迪（Travis Lundy）認為，這次公告表明，恒大物業曾向銀行提供第三方擔保，而銀行曾向另一個借款人放貸。

佔現金資產逾九成

根據恒大物業2021年的中期報告，公司持有「現金及現金等價物」140.04億元。這意味著，被接管的134億元佔了恆大物業現金資產超過九成。

相關公告並沒有披露「第三方」的身分。據《明報》報導，恒大物業中期業績披露只有約2400萬元被列為受限制現金，其後未曾發公告披露集團有大量現金存款被用作為第三方提供擔保。一名不具名分析員稱，恒大這次突然表示巨額資金被質押及接管，外界難以判斷到底資金是此前已被質押而沒有披露，還是去年中至今，在沒有對外公布下，被私自用於擔保抵押。

恒大執行董事肖恩在會議上再次懇請債權人不要採取激進行動

力爭7月底前公布重組方案

同一天晚上（22日），恒大召開投資者電話會議，集團高層表示恒大各項工作正朝着既定目標有序推進，力爭7月底前提出重組方案。

執行董事肖恩表示，經過全面評估財務情況，集團境外直接債務227億美元，包括中國恒大發行的142億美元境外債券，天基控股子公司景程公司發行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其他境外債務33億美元。除此之外，還有恆大境外為部分境內融資提供擔保的情況，正在成立中介團隊進一步匯總具體訊息。

《信報》報導，肖恩在會議上再次懇請債權人不要採取激進行動。他稱截至3月22日，已經和89家境外機構債權人以及部分個人投資者取得聯繫。

非執行董事梁森林表示，香港元朗和生圍土地被債權人接管，涉附屬公司簽署本金5.2億美元融資交易的擔保，希望能以合理價格出售，剩餘價值將優先用於境外營運；灣仔恆大中心也獲潛在買家接洽，所得款項會優先緩解境外流動性問題。

他也表示，正推動恒大物業及恆大汽車戰略投資者引入工作，爭取兩間上市公司價值回歸，為境外債務重組提供支持。

許家印：「恒馳5」三個月內量產

恒大創辦人許家印缺席投資者會議，但在同一晚稍早的恒大新能源汽車動員大會現身。據澎湃新聞報導，他在會上說：「汽車集團要日夜奮戰，努力拼搏，大幹3個月，6月22日一定要實現恒馳5量產，為恒大汽車的健康持續發展奠定堅實基礎。」

「恒馳5」是恒大汽車推出的首款車型，已於2月11日進入中國工信部新產品公示名單，並在近期通過公示期，具備銷售資格。

股票停牌、延遲公佈業績

恒大系三家公司中國恒大、恒大物業、恒大汽車，周一（3月21日）在港股開市前同步宣告暫停交易，目前仍未復牌。

恒大公告，預期無法按照香港聯合交易所的上市規則，於3月31日或之前，公布2021年度業績報告。原因是自去年下半年起公司經營情況發生重大變化，於本年度增加了大量額外的審計程序，再加上新冠疫情影響，無法按期完成審計程序。

資料顯示，截至2021年6月底，恒大的負債總額高達1.97萬億元人民幣。

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