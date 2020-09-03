 1300万欧元！梵高一画作百年来首次易主 | 文化经纬 | DW | 28.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

1300万欧元！梵高一画作百年来首次易主

荷兰著名画家梵高的画作《蒙马特街景》以超过1300万欧元的总价在巴黎拍卖成交。而这是该作品一百年来首次易主。

Vincent Van Gogh Gemälde Scène de rue à Montmartre

创作于1887年的《蒙马特街景》（Scène de rue à Montmartre）

（德国之声中文网）此前，苏富比拍卖行对这幅《蒙马特街景》（Scène de rue à Montmartre）的估价为500万至800万欧元，结果成交价远高于预估：总价1309万零1250欧元（包含佣金）。拍卖行表示，这是梵高画作在法国卖出的最高价。

"法国市场已经很久没有看到过如此高质量的梵高画作了"，拍卖师们表示。

这副作品创作于1887年，表现重点是巴黎北部蒙马特街区的一处风车。当时那里还是巴黎北郊的村庄。在画中，一对伴侣在散步，两个孩子在木栅栏前玩耍。那段时间，梵高与弟弟提奥一同住在巴黎勒皮克（Rue Lepic）。

观看视频 01:44

Loving Vincent 纪念梵高

自1920年以来，这副画作一直由一个法国家族收藏，这期间没有易主。这非常不同寻常。拍卖行方面没有提供关于新买家的信息。

上一次梵高作品公开拍卖是在2017年，当时名为《田野里犁地的农夫》（Laboureur dans un champ）的画作在纽约佳士得拍卖行拍得了8100万美元（约合6900万欧元）的高价。

王凡/洪沙（法新社，德新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Bilder Van Gogh - Ausschnitt The Harvest, 1888

    梵高：艺术家与凡人

    阿尔勒的灵感

    乡村的自然风光和人物形象成为了梵高晚期作品的重要主题。在阿尔勒，梵高经历了艺术生涯中最多产的时期。在最初的三星期，他创作了10幅画以及5张素描。梵高曾将这幅《丰收》称为最得意之作。

  • Bilder Van Gogh - Ausschnitt Sunflowers, 1889

    梵高：艺术家与凡人

    向日葵

    1888年夏天，梵高在阿尔勒等待老朋友高更的到来。他画了总共4幅向日葵，并且在1889年又重新临募了其中3幅。高更在1888年10月抵达了阿尔勒，对这些画大为震惊。不过，两个月后，他和梵高吵翻，又离开了这座寓所。

  • Bilder Van Gogh - Ausschnitt The Potatoe Eaters, 1885

    梵高：艺术家与凡人

    农民艺术家

    荷兰人梵高(Vincent van Gogh)生于1853年3月30日, 他在27岁时才决心要成为一名画家。他逝于1890年，短暂的生涯中共创作了800幅油画、1000多幅素描。此外还有许多信件由他的兄弟保存。《吃马铃薯的人》是他早期生涯中最著名的作品，艺术家描绘了1885年一户荷兰农户的景象。

  • Bilder Van Gogh - Ausschnitt Self-Portrait ith Grey Felt Hat, 1887

    梵高：艺术家与凡人

    在那没有自拍神器的年代里

    梵高创作了30多幅自画像。这幅带着灰色帽子的，出自画家在巴黎的时期。在那里，梵高结识了许多画家朋友，包括图卢兹-洛特雷克(Henri de Toulouse-Lautrec)以及高更(Paul Gauguin). 不过，梵高在1888年迁往法国南部的阿尔勒，那里有更为怡人的气候以及更鲜艳的色彩。

  • Bilder Van Gogh - Ausschnitt The Bedroom, 1888

    梵高：艺术家与凡人

    手机应用对比今昔

    《卧室》描绘了梵高在阿尔勒的住所。这也是他最著名的作品之一。不过，这幅画如今和1888年还是有些不一样。门和墙当初都是紫色的，地板、家具的颜色也随着时间的流逝而褪色。通过手机应用Touch van Gogh，用户可以对比梵高画作与今日的差别。

  • Amsterdam - Van Gogh Museum

    梵高：艺术家与凡人

    多彩的墙

    在新布置的画展中，墙不再是白色的，而是多彩的。展览的每一部分都有不同的色彩，每一部分都引入了梵高的代表作。"绽放时期"部分，对应的是梵高居住在法国南部的时期，这一部分的代表作就是这张图。

  • Bilder Van Gogh - Ausschnitt Vincent van Gogh Painting Sunflowers, 1888

    梵高：艺术家与凡人

    想像与现实

    高更作画凭借的是他的想像，而梵高恰恰相反。梵高的画作完全参照现实的印象。在阿尔勒，高更为梵高创作了这幅肖像——这显然是依照高更的想像，向日葵不可能在12月的法国绽放。除了梵高、高更，梵高博物馆还展出同时期莫奈、马奈等作家的作品。

  • Bilder Van Gogh - Ausschnitt The Yellow House („The Street“), 1888

    梵高：艺术家与凡人

    割耳之迷

    梵高曾经想在阿尔勒的住所内开办一个艺术家创作点，不过来客最终只有高更一人。1888年两人吵翻后，高更离开了这里。而在高更出走前一天的晚上，梵高的左耳被割下。至今，人们都不清楚梵高究竟是自残、还是有高更的参与。

  • Bilder Van Gogh - Ausschnitt Wheatfield with Crows, 1890

    梵高：艺术家与凡人

    领先时代

    《麦田群鸦》是梵高最晚期的作品之一。强烈的色彩是梵高画作的典型特征，也影响了同时期许多画家。1890年7月，37岁的梵高死于枪伤。后人猜测，画家自己开枪自残致死。

    作者: Hans Joachim Hennig


DW.COM

荷兰首展梵高自杀"凶器"

一把锈迹斑斑的左轮手枪成为阿姆斯特丹梵高博物馆展览上的一个亮点。据称，这是梵高自杀时使用过的手枪。  

杜伊斯堡的梵高

穿上燕尾服他是一位技艺精湛的钢琴家，回到工作室他又变成了一位炉火纯青的画家。这位梵高作品的临摹大师的目标是，让人们在一家画廊看遍所有梵高的名作，当然都是出自他的画笔的赝品。  

真伪存疑: “梵高”画作仅拍出55万欧元

汉堡一家拍卖行以55万欧元的价格拍卖了据称是梵高的一幅油画。直到最后，人们对作品的真伪仍持怀疑态度。  

相关内容

Deutschland Hamburg | Auktion angebliches Van-Gogh-Gemälde

真伪存疑: “梵高”画作仅拍出55万欧元 03.09.2020

汉堡一家拍卖行以55万欧元的价格拍卖了据称是梵高的一幅油画。直到最后，人们对作品的真伪仍持怀疑态度。

Pressebilder KANZLERS KUNST Die Sammlung Helmut und Loki Schmidt | Helmut Schmidt neben Barlachs »Rächer«

德国前总理施密特的艺术收藏 11.10.2020

德国前总理赫尔穆特·施密特和夫人洛基生前都是出了名的艺术爱好者。如今，在一场名为 "总理的艺术 "的展览中，访客可以欣赏到他们的收藏。

Großbritannien London Sotheby’s | Versteigerung Kunstwerk von Banksy

黑猩猩攻占国会 班克斯讽刺画天价卖出 04.10.2019

伦敦下院里，大猩猩议员济济一堂：在买主眼里，为街头艺术家班克斯（Banksy）的这幅画作，值得拿出980万英镑。此前，苏富比拍卖行的预估价仅为其五分之一。

广告

打破藩籬：孟加拉首位跨性別主播

塔什努娃是孟加拉首位跨性別新聞主播。她對德國之聲表示，東南亞國家對於LGBT社群仍存在許多誤解。  

Bank of England | neue 50 Pfund Banknote zu Ehren des WW2-Codeknackers Alan Turing

新版50英镑 纪念二战密码破译者 

艾伦·图灵（Alan Turing）的肖像，以及他开发的一个具有里程碑意义的数学公式，将出现在英国最高面值纸币上。  