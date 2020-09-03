1300万欧元！梵高一画作百年来首次易主

（德国之声中文网）此前，苏富比拍卖行对这幅《蒙马特街景》（Scène de rue à Montmartre）的估价为500万至800万欧元，结果成交价远高于预估：总价1309万零1250欧元（包含佣金）。拍卖行表示，这是梵高画作在法国卖出的最高价。

"法国市场已经很久没有看到过如此高质量的梵高画作了"，拍卖师们表示。

这副作品创作于1887年，表现重点是巴黎北部蒙马特街区的一处风车。当时那里还是巴黎北郊的村庄。在画中，一对伴侣在散步，两个孩子在木栅栏前玩耍。那段时间，梵高与弟弟提奥一同住在巴黎勒皮克（Rue Lepic）。

自1920年以来，这副画作一直由一个法国家族收藏，这期间没有易主。这非常不同寻常。拍卖行方面没有提供关于新买家的信息。

上一次梵高作品公开拍卖是在2017年，当时名为《田野里犁地的农夫》（Laboureur dans un champ）的画作在纽约佳士得拍卖行拍得了8100万美元（约合6900万欧元）的高价。

王凡/洪沙（法新社，德新社）

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