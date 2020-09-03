1300万欧元！梵高一画作百年来首次易主

（德国之声中文网）此前，苏富比拍卖行对这幅《蒙马特街景》（Scène de rue à Montmartre）的估价为500万至800万欧元，结果成交价远高于预估：总价1309万零1250欧元（包含佣金）。拍卖行表示，这是梵高画作在法国卖出的最高价。
"法国市场已经很久没有看到过如此高质量的梵高画作了"，拍卖师们表示。
这副作品创作于1887年，表现重点是巴黎北部蒙马特街区的一处风车。当时那里还是巴黎北郊的村庄。在画中，一对伴侣在散步，两个孩子在木栅栏前玩耍。那段时间，梵高与弟弟提奥一同住在巴黎勒皮克（Rue Lepic）。
自1920年以来，这副画作一直由一个法国家族收藏，这期间没有易主。这非常不同寻常。拍卖行方面没有提供关于新买家的信息。
上一次梵高作品公开拍卖是在2017年，当时名为《田野里犁地的农夫》（Laboureur dans un champ）的画作在纽约佳士得拍卖行拍得了8100万美元（约合6900万欧元）的高价。
王凡/洪沙（法新社，德新社）
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
梵高：艺术家与凡人
阿尔勒的灵感
乡村的自然风光和人物形象成为了梵高晚期作品的重要主题。在阿尔勒，梵高经历了艺术生涯中最多产的时期。在最初的三星期，他创作了10幅画以及5张素描。梵高曾将这幅《丰收》称为最得意之作。
-
梵高：艺术家与凡人
向日葵
1888年夏天，梵高在阿尔勒等待老朋友高更的到来。他画了总共4幅向日葵，并且在1889年又重新临募了其中3幅。高更在1888年10月抵达了阿尔勒，对这些画大为震惊。不过，两个月后，他和梵高吵翻，又离开了这座寓所。
-
梵高：艺术家与凡人
农民艺术家
荷兰人梵高(Vincent van Gogh)生于1853年3月30日, 他在27岁时才决心要成为一名画家。他逝于1890年，短暂的生涯中共创作了800幅油画、1000多幅素描。此外还有许多信件由他的兄弟保存。《吃马铃薯的人》是他早期生涯中最著名的作品，艺术家描绘了1885年一户荷兰农户的景象。
-
梵高：艺术家与凡人
在那没有自拍神器的年代里
梵高创作了30多幅自画像。这幅带着灰色帽子的，出自画家在巴黎的时期。在那里，梵高结识了许多画家朋友，包括图卢兹-洛特雷克(Henri de Toulouse-Lautrec)以及高更(Paul Gauguin). 不过，梵高在1888年迁往法国南部的阿尔勒，那里有更为怡人的气候以及更鲜艳的色彩。
-
梵高：艺术家与凡人
手机应用对比今昔
《卧室》描绘了梵高在阿尔勒的住所。这也是他最著名的作品之一。不过，这幅画如今和1888年还是有些不一样。门和墙当初都是紫色的，地板、家具的颜色也随着时间的流逝而褪色。通过手机应用Touch van Gogh，用户可以对比梵高画作与今日的差别。
-
梵高：艺术家与凡人
多彩的墙
在新布置的画展中，墙不再是白色的，而是多彩的。展览的每一部分都有不同的色彩，每一部分都引入了梵高的代表作。"绽放时期"部分，对应的是梵高居住在法国南部的时期，这一部分的代表作就是这张图。
-
梵高：艺术家与凡人
想像与现实
高更作画凭借的是他的想像，而梵高恰恰相反。梵高的画作完全参照现实的印象。在阿尔勒，高更为梵高创作了这幅肖像——这显然是依照高更的想像，向日葵不可能在12月的法国绽放。除了梵高、高更，梵高博物馆还展出同时期莫奈、马奈等作家的作品。
-
梵高：艺术家与凡人
割耳之迷
梵高曾经想在阿尔勒的住所内开办一个艺术家创作点，不过来客最终只有高更一人。1888年两人吵翻后，高更离开了这里。而在高更出走前一天的晚上，梵高的左耳被割下。至今，人们都不清楚梵高究竟是自残、还是有高更的参与。
-
梵高：艺术家与凡人
领先时代
《麦田群鸦》是梵高最晚期的作品之一。强烈的色彩是梵高画作的典型特征，也影响了同时期许多画家。1890年7月，37岁的梵高死于枪伤。后人猜测，画家自己开枪自残致死。
作者: Hans Joachim Hennig