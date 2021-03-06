130多国无疫苗 世贸总干事呼吁开放生产许可

（德国之声中文网）世界贸易组织新任总干事伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）要求为较贫困国家提供更多新冠疫苗。“全球有约60个国家拥有新冠疫苗，还有超过130个国家一剂疫苗都没有得到。这令人无法接受。” 来自尼日利亚的伊维拉对周日版《法兰克福汇报》表示：“如果我们现在不团结行动，变种病毒会增加，所有人都会受到侵袭。”

伊维拉呼吁疫苗生产商，向其他公司开放其疫苗生产许可。她特别点名德国制造商BionTech及其美国合作伙伴辉瑞，希望BionTech和辉瑞能采取更多行动。

与此同时，她对英国与瑞典合作开放的阿斯利康疫苗开放在印度的生产许可表示欢迎：“如果其他企业也能自愿发放其疫苗生产许可，那便再好不过。”



张筠青/乐然（天主教通讯社）

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