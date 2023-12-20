 13家中国企业被列入美国“未核查清单” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2023

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新闻广角

13家中国企业被列入美国“未核查清单”

美国政府周二发布通告称，又有13家中国企业被列入“未核查清单”。根据政府规定，美国企业向清单上的企业出口产品和技术时，必须履行进一步核查义务，必要时还需申请额外的出口许可。

USA I Handelsministerium I Department of Commerce in Washington

按照美国政府的规定，如果美国出口管制官员无法完成对有关公司的实地考察，以确定是否可以信任这些接受美国技术和产品的公司时，这些公司就会被列入 "未核查清单"。美国对中国公司进行实地检查，需要事先得到中国商务部的批准。

美国出口商向进入“未核查清单”的公司提供产品时，必须履行额外的审核义务，必须向美国商务部提供详细的信息和证明，以证明其出口行为不会损害美国的利益，必要时还需提出额外的出口申请。

最新被列入“未核查清单”的公司中包括贝莱胜电子(厦门)有限公司，江苏 PNC Systems，北京盛博协通科技以及广州信威交通等企业。 

 

“未核查清单”是美国为了防止敏感产品和技术落入不法分子手中的工具。此前，美国还对高端芯片和芯片制造设备的对华出口实施了全面限制，以防止上述技术被用来推动中国的军事现代化进程。中美间的技术竞争使双边紧张关系不断加剧。

中美两国间的技术竞争使双边紧张关系不断加剧。

中美两国间的技术竞争使双边紧张关系不断加剧。


美国更新“未核实清单”后，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示：“美国将国家安全概念泛化，对特定中国公司采取歧视性和不公平的做法，将经济和贸易问题政治化和武器化。将中国企业列入‘未核实清单’就又是一个典型的例证。” 


根据拜登政府的政策，如果外国政府阻止美国官员对“未核查清单”上的公司进行实地核查，那么，六十天后这些公司将会被列入一个限制性更强的“实体名单”。而如果实地核查获得成功，美国也会将这些公司从“未核查清单”上除名，12月15日，就有四家公司从“未核查清单”上移除。


为阿斯利康新冠疫苗提供原料的无锡生物制药有限公司（Wuxi Biologics）就曾因其两家子公司在2022年2月被列入“未核查清单”而损失市值近100亿美元。数月之后，路透社曾报道中国政府已准许美国核查官对这家企业进行实地考察，该公司市值一度飙升12%，而公司也在十月被从“未核查清单”中移除。

（路透社）

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