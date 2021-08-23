1230公里全线连接 北溪2号宣布完工 

（德国之声中文网）能源巨头——俄罗斯天然气工业股份公司周五（9月10日）宣布，连接俄罗斯和德国的北溪二号（ Nordstream 2） 天然气管道项目“全面完成”。根据这一宣布，本周一，这条耗资 110 亿美元的管道中的最后一根焊接完成，铺设在了波罗的海海床上；至周五早晨，这条总长1230 公里（764 英里）的各部分完成全线连接。

这样，该公司经由波罗的海直接向欧洲输送能源的能力将翻番。

乌克兰和美国一直严厉抨击该项目，理由是，欧洲将因此越来越依赖俄罗斯的能源供应。另外，乌克兰和其他东欧过境国担心将失去从俄方为通过其领土出口天然气的付费收入。

北溪2管道项目总长超过1200 公里

美国为何反对北溪二号？

管道铺设工程始于2018 年，计划于 2019 年完工。由于华盛顿的反对，工期推延。美方视该项目为莫斯科的地缘政治工具，并对参与管道建设的一些个体实施制裁。

不过，今年7 月，美国和德国达成妥协，工程可以继续，前提是，俄罗斯不能试图将这一能源项目作为武器，不得对乌克兰有进一步攻击性行为，否则，德美两国将采取反制措施。

一俟获得德国有关当局认证，北溪二号管道将从10 月起向德国输气。

（法新社，路透社）

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