120 岁冥诞：玛琳·黛德丽（ Marlene Dietrich ）传奇一生

舞蹈出身

玛琳·黛德丽（也有译作玛丽莲·迪特里希）并非从一开始就是明星。在其传记《孤独的佼佼者——玛丽莲·迪特里希一生》（Einsame Klasse - Das Leben der Marlene Dietrich）中，鲍尔（ Eva Gesine Baur ）描述了她成为银幕偶像的艰辛路程。最初，这位女演员不得不满足于戏剧和影片中的小角色——也常以舞姿现身，直到《蓝天使》一片终使她获得突破。