120 岁冥诞：玛琳·黛德丽（ Marlene Dietrich ）传奇一生

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柏林成名后，黛德丽在好莱坞成为当年红极一时的巨星。她同纳粹彻底决裂，为美国二战士兵义演。战后她没有返回德国，而是定居巴黎。
玛琳·黛德丽（也有译作玛丽莲·迪特里希）并非从一开始就是明星。在其传记《孤独的佼佼者——玛丽莲·迪特里希一生》（Einsame Klasse - Das Leben der Marlene Dietrich）中，鲍尔（ Eva Gesine Baur ）描述了她成为银幕偶像的艰辛路程。最初，这位女演员不得不满足于戏剧和影片中的小角色——也常以舞姿现身，直到《蓝天使》一片终使她获得突破。
她主演的该片取得巨大成功。短短几周内，冯·斯特恩贝格 (Josef von Sternberg) 执导的《蓝天使》便让这位德国女演员成了好莱坞趋之若鹜的明星。柏林首映后数天，她便前往美国签约，参演７部好莱坞电影，利润丰厚。
导致此现象的主因之一是她的“外形”。还在 1920 年代的柏林狂野夜生活圈内，黛德丽便知道如何自我表现，其中就包括男装打扮：裤子、帽子、西服——所有这些都属于她的装备。在当年的好莱坞，此扮相犹如扔下一枚炸弹，颇受保守派人士质疑。
在一段时间内被称为好莱坞“票房毒药”后， 1930 年代末，她成功重获观众芳心。她不再以孤高冷艳的形象出现，而是多了一分诚挚和踏实，其中就包括她在《七枭雄》 （Seven Sinners）等喜剧片中的角色。
第二次世界大战期间，玛琳·黛德丽拍了一部又一部电影，频繁参与公共活动，成了好莱坞喷气机外访团队不可或缺的成员。1942年爱国影片《匹兹堡》（ Pittsburgh ）首映之际，她同影片中的男搭档韦恩（ John Wayne ）摆出的下棋场面颇富宣传效果。
黛德丽在纳粹统治之初就离开了德国，1939 年获美国公民身份。二战期间，她力挺军队。此图是她访问欧洲美国驻军时的情景。
战后，黛德丽最初每年拍一部电影，——与威尔德（ Billy Wilder, und ）希区柯克（ Alfred Hitchcock ）和朗（ Fritz Lang. ）等知名导演合作，并仍继续频频在公众场合露面。此图显示的是她1950 年和英国演员威尔丁 (Michael Wilding) 的一次音乐片公映访问场景。
在1950 年代末几乎完全退出电影业之前，1957 年，她又有一次重大亮相：在司法剧《控方证人》（ Witness for the Prosecution ）中与鲍尔（ Tyrone Power ）联袂出演。该片导演又是威尔德。
与葛丽泰·嘉宝（ Greta Garbo ）一样，她希望只给影迷们留下自己最佳状态的女星形象。因此，1960 年代，她只有两次出现在镜头前，此后10年中只出演过一次。她的电影偶像地位或许也归功于这种坚决的克制。 2010 年，她在柏林星光大道上获得一颗星。
多年与朋友和熟人几乎没有联系之后， 1992 年，黛德丽在巴黎公寓去世。她在柏林的葬礼成为轰动事件。一段漫长的旅程结束了——玛琳·黛德丽回到了家乡。
在#allesdichtmachen（封锁一切）的标签下，许多德国演艺界明星吐槽讽刺了政府推出的限制措施。行动带来的支持和反对，凸显德国社会的分裂。
对业界人士而言，柏林电影节于3月1日拉开帷幕，但并非所有电影都会放映，红地毯和若干作品要等到6月份才能和观众见面。
柏林国立芭蕾舞学校丑闻曝光后，调查委员会目前提交了一份报告，称这所精英学校将不会再有"恐惧气氛 "。
1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
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