“120万发热病例” 金正恩下令军队保障药物供给

（德国之声中文网）朝鲜的疫情显然正在进一步恶化。朝鲜官方通信社朝通社报道称，该国领导人金正恩已经下令，要求军方"立即稳定"首都平壤的药物供给。官方媒体称，截至目前，该国累计已有120万例发热病例，与“发烧相关的死亡”人数上升至50。

上周四，朝鲜官方首次证实平壤发现了首例奥密克戎感染病例。朝中社报道称，朝鲜政府已经下令实行全国性的"全面封锁"。尽管当局采取了严厉的防范措施，疫苗接种率极低的朝鲜民众当中每天都在出现大量的新增感染病例。

朝中社报道说，金正恩对负责防疫事务的高级官员以及医疗部门提出了"严厉的批评"，认为他们缺乏"负责任的工作态度"。他批评药店没有全天候开门营业，并指责相关官员缺乏干劲，也没有意识到当前疫情的严重性。

朝鲜当局通报的"发热"死亡病例中，有多少同新冠病毒感染有关，目前尚不清楚。

韩国世宗研究所的朝鲜问题专家郑相昌（Cheong Seong Chang）认为，将这些病例均视为新冠感染"并不为过"，因为朝鲜缺乏相应的检测条件。

首尔朝鲜研究大学的杨武仁(Yang Moo-jin)教授表示，金正恩公开发出批评，显示朝鲜的疫情确实非常严峻。迄今为止，朝鲜一直拒绝接受中国和世卫组织所提供的疫苗。本次发现奥密克戎感染病例后，北京和韩国均再度表示，愿意向平壤政权提供疫苗。

杨武仁认为，朝鲜要想遏制住这一波来势凶猛的新冠疫情，就离不开国际社会的疫苗援助。他说："如果中国提供的疫苗不足以控制疫情，那么平壤将会向韩国、美国或其他国际组织提出援助请求。"

2020年初，出于防疫需要，朝鲜关闭了边境。有关专家表示，朝鲜的医疗系统是全球范围内最为落后的。医院设备简陋，急救病床数量极少，而且完全不具备针对新冠病毒的治疗和检测能力。

（法新社）

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