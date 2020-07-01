12香港青年拟潜逃台湾 遭中国海警扣押

（德国之声中文网）中国海警周三（26日）在微博发文指，8月23日9时许，广东省海警在香港东南方对出的中国水域（21°54'00''N, 114°53'00''E），截获一艘涉嫌非法越境船隻，抓获「李某某丶邓某某等十名涉嫌非法越境人员」。

自由亚洲电台（RFA）引述消息指，12名香港青年当时乘坐快艇前往台湾，「李某某」是「香港故事」成员李宇轩，月初涉《港区国安法》被捕。该批青年目前遭中国海警扣押，公安仍在调查。

《东网》引述消息称，该批青年全部有案在身，当中有人涉及汽油弹原材料案，他们被捕後获准保释候查，拟潜逃台湾高雄後申请政治庇护，日前乘坐由香港一个黑帮安排的快艇，从香港西贡布袋澳出发，在果洲群岛被中国海警截获。

根据中国刑法，偷越国（边）境情节严重者，可处一年以下有期徒刑丶拘役或管制，并处罚金，及後才会遣返香港。

「我要揽炒」团队成员

李宇轩8月10日与黎智英丶周庭等人同一天被捕，被指涉及《港区国安法》，罪名为勾结外国或者境外势力危害国家安全。他其後获准保释外出，须交出旅游证件。

据悉，他被捕与「我要揽炒」团队有关，该团队涉宣传及积极要求外国制裁香港政府，曾协助英国「跨党派关注香港小组」月初发表报告，建议制裁港府官员。

「我要揽炒」在反送中运动初期成立，曾发起众筹在多国报章刊登全版广告，批评中国违反《中英联合声明》，促请英国推出措施支援港人，并安排英国保守党议员Bob Seely赴港亲身观察反送中示威。去年11月区议会选举，该团队组织海外专家「国际监选团」，今年5月又发起「重光香港计划」，众筹成立各地香港人组织，进行更长期的国际遊説。

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李澄欣/杨威廉（综合报导）

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