12港人「送中」逾三周 港府称不干预

（德国之声中文网）12名港人被扣留三周，深圳市公安局周日（13日）首次证实他们涉嫌「偷越国家边境犯罪」正被刑事拘留。港府当晚证实12人涉嫌非法入境内地被拘留，「特区政府尊重并不会干预其他司法管辖区的执法行动」，据悉他们现时身体状况良好及「已聘请内地律师代表」。

上述态度与上周二特首林郑月娥的说法不符，当时她表示港府会为此案中的被捕公民提供帮助。

此前，多名家属委托的内地律师到盐田看守所要求探视当事人，屡次遭拒并接到当局警告电话，当局又指已有「官派律师」接手案件。

12名被捕人士的家属周六（12日）召开记者会，指被拘留者被「秘密关押丶音讯全无」，其中年龄最小的被捕者年仅16岁，而港府从未提供任何具体协助。他们提出4项要求，包括拒绝「官派律师」丶要求当局提供合适药物予被拘留者丶要求当局准许被拘留者致电家属丶要求港府立即将12人接回香港。

美中发言人推特论战

事件引发美中两国骂战。美国国务院发言人奥塔格斯（Morgan Ortagus）周六（12日）在推特上写道：「合法的政府不需要把他们围挡起来，阻止他们的公民离开。香港12名民主活动人士被捕就是香港人权现状进一步恶化的又一例证。广东地方当局应该确保合规的司法程序。」

对此，中国外交部发言人华春莹周日（13日）在推特回应:「这12人是因为在海上非法越界而被逮捕。他们并不是民主活动人士，而是企图将香港从中国分裂出去。」

其中一名被捕人士邓棨然的弟弟在香港电台节目《千禧年代》上，形容华春莹说法荒谬，质疑既然哥哥在港案件仍未有结果，外交部为何能够一口咬定他犯法。

恐出现电视认罪

协助被扣留人士家属的香港立法会议员朱凯廸表示，可预见中共已把案件定性为高度敏感政治案，随着华春莹扣帽子、把12名青年定性为港独份子，日后恐出现「铜锣湾书店员工式的电视认罪」，作为「反港独政治宣传」。

另一协助家属的民主党立法会议员涂谨申则指，中国外交部称中国是依法治国或有法治的国家，「当特区政府认为他们涉嫌的罪行是在香港发生，一个依法治国或有法治的国家，似乎会将他们送回中国的香港特区依法律程序处理」。

在这12名偷渡台湾的香港人被中国海警逮捕前，《港区国安法》刚刚开始生效执行不到2个月。

上月23日，12名香港人疑潜逃台湾时遭中国海警截获，包括被指违反《港区国安法》的「香港故事」成员李宇轩，以及廖子文丶郑子豪丶邓棨然丶严文谦丶李子贤丶黄临福丶张俊富丶乔映瑜丶黄伟然丶郭子麟和张铭裕。

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张慈/李澄欣/洪沙/文山 （路透社、美联社等）