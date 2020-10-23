12港人被送中 數百港人倫敦集會聲援

（德国之声中文网）因應新冠肺炎疫情加劇，倫敦踏入二級（Tier 2）警戒的社交限制措施，但仍然無礙數百人，在保持社交距離下到倫敦塔橋旁空地參與集會。毛毛細雨下的倫敦泰晤士河河畔，黑衣人群再現，不少人戴上反修例運動的標記－黃色頭盔、防毒面罩，手持「光復香港、時代革命」標語，高叫「釋放十二港人」等口號，享受這份未必再在香港出現的自由。

羅冠聰抵英後首出席公開活動 流亡英國的羅冠聰，首次在當地出席公開活動並發言

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰，抵達倫敦三個多月以來，首次出席公開活動，希望引起國際關注12港人的情況。他發言時講述流亡後的感受，稱過去一段日子表現低調，是要適應很多未知之數。「離開香港時我已下定決心，在未來一段長時間與中共對抗，投入一場漫長的抗爭，在這情況下不是一條安全舒適的路，不知道我的安危有否受到威脅，不知道會否無緣無故身邊出現的人有何企圖接近，這是我重新適應的生活。」

身在英國、心繫香港的羅冠聰表示，會經常提醒自己，無論去到哪裡都不能絕望、放棄，因為在香港的手足仍面對困難。「香港人只要一日得不到民主，只要一日仍有手足因為政治而被壓迫，十二手足無稽地被帶返大陸，沒有法律代表、沒有藥物的狀況，而我們仍有一些空間發聲，我們沒有資格怠慢。」羅冠聰寄語海外香港人要鞏固影響力，連結不同地方組織繼續發聲，「理念未必一定帶來改變，唯有一個大家都有共鳴和影響力的理念，才可帶來改變。我們每一個在海外的人都要向這目標進發。」

香港監察籲盡快釋放12港人

同場的香港監察（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）則形容，被關押在深圳的12港人目前情況非常危險，這個連動全球的聲援行動，為的是促請中國當局盡快放人，若未能即時讓他們返回香港，也應讓他們選擇代表律師、與家人聯繫。羅傑斯早前發起網上行動，在社交網站發布「#save12hkyouths」照片，獲世界各地人士響應，包括黃之鋒及關注氣候暖化問題的瑞典少女格蕾塔·通貝里（Greta Thunberg）。有份發言的英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）就提到其中一名被扣深圳的港青李宇軒，形容對方是沉默的英雄，從來都沒有宣傳自己，反而是犧牲自己爭取民主，他促請英國政府履行承諾維護香港的自治，捍衛香港人的人權及自由。

集會人士主要是在倫敦生活的香港人，當中有移居多年的家庭，也有近期流亡到英國的青年。在港區國安法陰霾下，不少人站出來發聲之際也有些顧忌，除了戴上口罩，也配上墨鏡，盡可能保護個人身分。去年移居英國的周小姐表示，從雨傘開始感受香港價值觀已改變，對家鄉的情況越感失望。她形容，不敢相信12港人被送中，難以想像他們被禁錮下的自身情況，祈求他們可盡快回港。另一移居倫敦港人張先生則指，12港人被送中只是冰山一角，他提到參與反修例運動的王婆婆失蹤，也是在深圳被捕後取保候審困在當地多個月，他希望透過倫敦的集會，讓當地人知道香港現況，聲援12港人。

發起活動的團體在集會後，準備了接紙船活動，向12港人送上祝福，部分集會人士其後走到倫敦塔橋上繼續示威。而集會期間有倫敦警員留意情況，全程秩序暢順。

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