12港人被送中家属发声  5律师受压退出

（德国之声中文网）12港人疑偷渡台湾遭中国海警拦截，被扣留在深圳盐田看守所至今超过3周。其中一名被扣留者丶「香港故事」成员李宇轩（Andy）的家人周四（17日）发表英文声明，「不知道他在经历什么真的很痛苦」，呼吁国际社会关注事件。

声明载於新开设的脸书专页「Andy is missing」，文首指出李宇轩的家人促请中国当局确保其安全和福祉丶提供证据确认其身处位置，以及容许李宇轩接触家属委托的律师。

声明表示，相信李宇轩8月23日联同11名香港青年乘坐快艇赴台，途中被中方人员截获，家属在8月27日从新闻得知他的情况，但此後没有消息，无法得知其下落，也不清楚其基本人权是否获得保障。

对香港法制信心崩溃

文章形容李宇轩是热爱动漫的香港年轻人，兴趣广泛丶自学成才，成为一名电脑程式员，并建立了成功的IT事业。「Andy大可以选择不参与香港的社会运动。如果他不那么无私，不那么理想主义，他仍然会过着平静丶平凡的生活，但Andy的良知却让他走上一条不平凡的道路。」

家属指李宇轩信奉民主丶自由丶人权和公义，不惜生命代价为香港争取民主，家人看到他因涉嫌违反《国家安全法》被捕时感到非常震惊。文章又指他一直对香港法律制度十分着迷丶深有研究，曾説过为香港法制感到自豪，如今12人决定不在香港受审，反映他们对香港法制的信心崩溃，认为获得公平审讯机会微，「对他们而言，选择最危险的道路，是自由生活的唯一希望」。

李宇轩8月10日与黎智英丶周庭等人同一天被捕，被指涉及《港区国安法》，罪名为勾结外国或者境外势力危害国家安全。据悉他被捕与「我要揽炒」团队有关，该团队涉宣传及积极要求外国制裁香港政府，曾协助英国「跨党派关注香港小组」月初发表报告，建议制裁港府官员。

5律师被迫退出案件

12名香港青年被扣留在深圳盐田区看守所至今逾3周，多名家属委托的内地律师要求探视当事人遭拒，官方也对律师施压，要求他们退出代理案件。据香港电台报导，目前已有5名家属委托的律师被迫退出。

美国着名法学家丶纽约大学法学院退休教授孔杰荣（Jerome Cohen），在一外交杂志发表题为「变幻莫测的中国罪与罚」的文章，指12港人感受到的挫败感，是很多人面对中国刑事司法系统时的典型经历。

文章表示，中国警方不想让当事人接触律师，直至审讯和调查令人满意为止。与许多政治敏感案件一样，律师由当局委派，并非由当事人亲友挑选，他们将听从中共和政府的命令，只是「装饰法律程序」。

对於有家属委托的律师被警告退出案件，孔杰荣认为他们若坚持下去，将面临年度执业许可证不获续签丶律师资格遭永久注销丶关闭律师事务所，甚至有被刑事处罚的风险。丶

民主派一人一信声援行动

为声援12名被扣留人士，有香港民主派人士周四起在多区设立街站，发起一人一信行动，派发明信片予民众撰写，寄到深圳盐田看守所向当局施压。

据《苹果日报》报导，大批市民到场支持，在心意卡写上「坚持」丶「齐上齐落」等字句，2小时内收到逾200张卡。从事教育界的梁小姐表示，「他们命运就等同於我们香港人」，坦言不知道卡片最後能否成功送出，但也要坚持完成，「我希望有一日可以再见，即使要10年丶20年都好」。

深圳市公安局周日（13日）首次证实，12名港人涉嫌偷越国家边境犯罪，正被刑事拘留。中国外交部发言人华春莹在推特称，这12人并非民主活动人士，而是「企图将香港从中国分裂出去」。

港府随後表明，12人涉嫌非法入境内地遭拘留，相关罪行属内地司法管辖范围，特区政府「尊重并不会干预其他司法管辖区的执法行动」。香港特首林郑月娥周二（15日）续称，「内地机关依据内地法律去处理，是非常之恰当，亦不应该有另一个方法处理」。

港府日前针对有报导指5名港人偷渡台湾在当地被扣押至今2个月，发稿要求台方「不要窝藏任何在香港涉嫌罪案的罪犯」，应将其遣返回港。有记者追问林郑月娥，为何对台湾要求港人遣返，对内地则表示不干预？她否认双重标准，又指已向台湾查询但未收到回覆。

李澄欣/杨威廉（综合报导）