12港人案：8人出狱被移交香港司法

（德国之声中文网）中国大陆警方周一将8名香港人分批由深圳遣返香港，移交给香港警方。他们是去年引起国际关注的“12港人案”的当事人。

2020年8月，12名港人从香港搭船拟偷渡前往台湾，途中被广东海警截获，之后扣押在深圳盐田。其中部分人士曾因涉及2019年在香港参与“反送中”运动而被拘捕并起诉。去年12月，其中8人被以“偷越边境罪”判处有期徒刑7个月，今年3月22日刑满出狱。

另外2人则以“组织他人偷越边境罪”分别被判有期徒刑3年及2年，目前仍在大陆服刑。此外还有两名未成年人被当局指“自愿认罪认罚”，不被起诉，于去年12月30日被移送香港警方。这两名少年在香港分别被控企图纵火及串谋意图危害生命纵火等不同罪名，早前同样被加控一项不依期归押罪，两宗案件本月底再讯。

周一返港的8人中，有7人在逃亡前已因参与“反送中”运动被起诉，但获准保释。预料他们返港后会被警方扣押，接受进一步调查。

12港人案在香港掀起抗议声浪

据香港01报道，料法院周二会开庭处理7人的案件。由于他们需要接受14天強制检疫，预计屆時不会到庭。对他们的指控包括在港涉嫌袭警、暴动、纵火等相关罪名。另一人李宇轩则曾因《国安法》罪名被捕，但未正式被起诉。一旦罪成可能面临终身监禁。

“12港人案”：司法污点

2020年的“12港人案”曾引起国际舆论关注。民间团体在香港和欧美发起了抗议声援活动。美国和欧盟都曾对此案表达关切以及对当事人无法得到公正司法审批的忧虑。

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德国之声今年年初曾报道，12名港人关押在深圳4个多月期间不准会见家属和家属指定的律师。部分家属12月25日突然接到官派律师电话被告知3天后开庭，审讯当天法院称旁听席「名额已满」，拒绝外媒记者及外国领事馆人员入内听审。

此外，至今年2月，至少有3名受在押港人家属委托代理此案件的中国律师，被当局吊销了律师执照。

观看视频 02:27 12港人家属批拖延办案

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