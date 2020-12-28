 12港人案被告当庭认罪 英吁中确保司法公正 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2020

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12港人案被告当庭认罪 英吁中确保司法公正

深圳法院28日首次审理「12港人案」，中新社称审判中10人都当庭认罪，希望法庭能因此从轻量刑。英国外相拉布也发声明呼吁北京确保司法系统公正透明。

Hongkong Ativisten Protest Freilassung

被关押在中国超过四个月的12名港人当中有10人28日在深圳出庭。

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受防疫规定所限，香港人入境内地须隔离14天，有律师估计家属无法赴深圳法院旁听。

12港人的家属担心内地当局会以疫情为由，阻挠家属到深圳旁听。也有家属称官派律师的电话号码近日停用，无法联络。

(德国之声中文网) 中国半官方的中新社28日晚间报导，深圳的盐田法院昨日听取了「12港人案」其中10人的控辩双方意见。报导称，邓棨然丶乔映瑜等10人均当庭认罪，希望能借此请法庭从轻处罚。

12名港人之一邓棨然的弟弟在出席香港电台节目《千禧年代》时表示，官派律师28日晚间已与家属联系，证实10人昨日在庭上已认罪，但仍不清楚法院何时会再就10人案件开庭。邓棨然的弟弟向香港电台表示，他对於法院决定择期宣判感失望及愤怒，因为这不仅有如无限期扣留，也是在折磨家属。

他重申，12名港人的家属在审讯前几天才接获开庭通知，因此没有足够时间进行14天隔离检疫，导致家属来不及到深圳法庭旁听。协助12名港人家属的香港大律师邹幸彤在同一个节目上也说，他们至今仍未知官派律师的身份，并要求这些律师「现身」。

此外，12港人关注组29日下午也发布消息，表示家属29日上午再接到官派律师电话，指法院将于30日上午10点30分宣判其中10人的刑期。然而，关注组强调目前他们还无法向法院核实消息。另一方面，两名未成年被告的听证日期还尚待通知。

中新社的报导称，公诉机关指控邓棨然丶乔映瑜涉嫌「组织他人偷越边境罪」，根据他人安排，策划组织多人从香港偷渡至台湾。其余8人涉嫌「偷越边境罪」。报导说，邓棨然与乔映瑜在2020年8月23日凌晨分别联系郑子豪等8人以及另案处理的2人，共12人在香港西贡布袋澳会合，共同乘船偷渡，在途经广东省管辖海域时被海警部门查获。未成年港人17岁廖子文及16岁黄临福因犯案时未成年而不在28日受审，深圳盐田区人民检察院将择日举行不公开听证。

UK Dominic Raab

英国外相拉布(Dominic Raab)28日也针对「12港人案」发表声明，表示他对於12名港人在中国受审感到担忧。

英国外相拉布关切「12港人案」

与此同时，英国外相拉布(Dominic Raab)28日也针对「12港人案」发表声明，表示他对於12名港人在中国受审感到担忧，并敦促中国政府确保其司法系统的公正与透明。拉布在声明中表示：「我们深深关切被关在深圳的12名港人今日被秘密审判，他们只得到了三天的审判通知。」

拉布也提到，英国外交官欲进入法庭遭拒。拉布重申：「被关在深圳的12名港人没机会见到自己选择的律师，这也进一步引发了各界对於在中国，被告能否得到法律协助。我们希望中国能维护法治，以公正透明的方式进行审判。」

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