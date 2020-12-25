 12港人案美国促放人 被遣返者神情呆滞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2021

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时政风云

12港人案美国促放人 被遣返者神情呆滞

12港人家属痛批「整个司法过程完全是一场闹剧」，被遣返的两名未成年者则神情呆滞，疑曾遭受酷刑和精神折磨。

Hongkong Ativisten Protest Freilassung

李卓人等香港社运人士在中联办门口请愿，要求当局释放12港人及公民记者张展

DW.COM

据香港媒体报道，至少有5家大陆律师事务所接到司法部门通知，禁止其代理“深圳12港人案”。

《港区国安法》实施仅2个月，黎智英丶周庭等多名民主派人士被捕。最新民调显示，反对该法的比例较实施前要高，民众对反送中运动「五大诉求」的支持度也全面上升。

加拿大媒体报道，该国开始为香港抗议者提供政治庇护，而香港中文大学的调查显示，将近一半的港人有移民打算，其中最大的因素同政治有关。

300万港人合资格申请BNO签证移居英国，有多少人会去？德国之声访问三位已经或即将赴英的香港人，他们有什麽心声？

（德国之声中文网）12港人案中10人被重判入狱最长3年，引起国际关注。美国国务卿蓬佩奥周四（12月31日）发表声明，强烈谴责深圳法院的行为，呼吁立即无条件释放他们。

声明指出：「香港曾经是繁荣的地方，直到中共和它的地方鹰犬破坏香港的法治，蚕食香港人民的自由。一个政权会阻止其人民离开，不能自称是伟大或全球领导者。这只是一种脆弱的独裁政权，害怕自己的人民。」

12名香港青年被关押在深圳4个多月，案件在12月28日开庭审讯，邓棨然和乔映瑜被控「组织他人偷越边境罪」，分别遭判刑入狱2年及3年，另外8人因「偷越边境罪」判囚7个月。

律师：刑期过长为阻吓港人

有关刑期超乎外界预期，被认为是为了阻吓香港人。本身是大律师的支联会副主席邹幸彤表示，内地有关偷渡法例，如非情节严重如重复犯案等，一般都会用行政处罚方式处理，而不会刑事起诉。

12港人关注组发表声明，批评当局声称「公开审讯」却只有中共自己人可出席，案件审结却不见判决书，「整个司法过程完全是一场闹剧」。

其中乔映瑜的家人指，「官派律师」一直失联，从无回覆电话或讯息，也没有告知开庭日，判刑至今电话一直关机，打去律师楼也否认有接此案。

两未成年者神情呆滞

至於案中两名未成年者廖子文及黄临福，因自愿认罪不作起诉，12月30日被遣返到香港的警署。12港人关注组成员邹家成探望後向港媒表示，二人神情紧张，甚至有些呆滞，他们避谈於盐田看守所发生的情况，明显受过酷刑对待及精神折磨。

12人都曾参与「反送中」运动并有控罪在身，2020年8月23日搭快艇前往台湾途中被广东海警截获，关押在深圳4个多月期间不准会见家属和家属指定的律师。部分家属於12月25日突然接到官派律师电话指3天後开庭，审讯当天法院称旁听席「名额已满」，拒绝外媒记者及外国领事馆人员入内听审。

观看视频 02:27

12港人家属批拖延办案

李澄欣／杨威廉（综合报导）

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