 12港人案深圳開審   多国代表旁听被拒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2020

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12港人案深圳開審   多国代表旁听被拒

羁押逾4个月后，12港人案在深圳开审。法院没有直播审讯，也拒绝家属和多国领事馆代表入内旁听，理由是旁听席「名额已满」。法院将择日宣判。

Hongkong Sperrung Grenzübergang zu Festland-China

10名港人在深圳盐田人民法院受审，家属开庭前三天才通知，来不及隔离而无法听审

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受防疫规定所限，香港人入境内地须隔离14天，有律师估计家属无法赴深圳法院旁听。

300万港人合资格申请BNO签证移居英国，有多少人会去？德国之声访问三位已经或即将赴英的香港人，他们有什麽心声？

12港人的家属担心内地当局会以疫情为由，阻挠家属到深圳旁听。也有家属称官派律师的电话号码近日停用，无法联络。

(德国之声中文网) 12名港人涉嫌偷越边境案在中国内地被控，其中10名已成年者在12月28日下午两点半在深圳盐田人民法院受审。

综合《香港电台》和《商业电台》的报导，法院外早上已戒备森严，中午起有警员电单车巡逻，法院对面行人路围起两米高水马，有装甲车戒备。有外媒被查证件，询问后放行。

法院原先指案件是闭门审讯，家属旁听要先徵得法官同意，但今早回应港媒查询时改口称会依法公开庭审，可以旁听，却以旁听席「名额已满」为由拒绝多国领事馆代表入内，但没有透露旁听人数及身份，也不安排庭审直播。

下午有美国、英国、加拿大、葡萄牙、澳洲、荷兰的领事馆代表抵达法院门口外，要求入内听审但不成功，他们在门外等待约一小时后离开。

美使馆促立即释放12港人

路透社报导，美国驻华大使馆發表声明，要求立即释放12港人，「他们所谓的『罪行』是逃离暴政。中国共产党将不惜一切阻止人民前往他处寻求自由」。

对此，中国外交部新闻发言人赵立坚回应指「美方说辞罔顾事实，中国坚决反对，并敦促美国立即停止利用香港问题干涉中国内政」。

此前，由于内地当局不准家属委派的律师到现场，12港人家属27日向各国领袖及国际社会发公开信，指12名港人中有英国、葡萄牙和越南公民，担心案件变成「秘密审讯」，促请各国政府派使馆人员到庭旁听。

12港人家属在圣诞节（12月25日）、开庭前三天才接到官派律师通知，因隔离14天的防疫规定而无法亲身到场旁听。

此前，他们曾到港府请愿要求协调不果。协助12港人前立法会议员朱凯廸透露，有家属曾尝试要求在内地的家人代为听审，但对方其后失去联系。据香港0一报道，有部分香港籍和深圳市人大代表、政协委员、新闻记者以及被告亲属旁听了审理。深圳盐田人民法院结束庭讯后发表公告称将择日宣判。

Hongkong Protest Demokratiebewegung

香港民主派人士梁国雄和黄浩铭12月初呼吁释放12港人

当局「提示」律师噤声

据《明报》周日（12月27日）报导，多名早前获被告家属委託的内地律师週六分别收到内地司法部门的电话或被约谈，被要求退出案件，且不能到深圳或评论该案。另有律师被官员要求周一见面。

报导指出，有内地律师收到宝安区律师工作委员会发出的「提示」，指12港人案「有一定敏感性」，要求所有律师不要随意发表与该案有关的评论或言论，「以免被别有用心之人士利用借机炒作」。

12名港人为11男1女、年龄16至33岁的青年，曾参与「反送中」运动并有控罪在身，今年8月23日疑乘快艇潜逃台湾，在香港东南方水域遭中国广东海警拦截逮捕，被关押在深圳盐田看守所128天期间皆无法与家属接触，家属委托的律师也被持续施压或被迫退出案件。

深圳市盐田区人民检察署12月16日对当中10名成年当事人提出起诉，另外两名未成年者将择日举行不公开听证。

根据通报，邓棨然丶乔映瑜涉嫌「组织他人偷越边境罪」；郑子豪丶严文谦丶张铭裕丶张俊富丶黄伟然丶李子贤丶李宇轩丶郭子麟等8人涉嫌「偷越边境罪」。另外两名未成年港人为17岁廖子文及16岁黄临福。

张慈/李澄欣(综合报导)

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    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

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    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


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