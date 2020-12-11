 12港人案深圳检方提诉 家属不信任官派律师 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2020

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时政风云

12港人案深圳检方提诉 家属不信任官派律师

何时审讯丶家属能否到庭旁听仍是未知之数，当局安排「官派律师」也恐令当事人无法获得公平审讯。

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政治壓力下香港人的集體創傷

（德国之声中文网）12名香港青年今年8月涉潜逃台湾途中被广东海警截获，扣押在深圳近4个月後，深圳市盐田区人民检察院周三（12月16日）通报，正式起诉其中10名成年当事人。

根据通报，检察院以被告邓棨然丶乔映瑜涉嫌「组织他人偷越边境罪」；郑子豪丶严文谦丶张铭裕丶张俊富丶黄伟然丶李子贤丶李宇轩丶郭子麟等8人涉嫌「偷越边境罪」，向法院提公诉。对另外两名未成年犯罪嫌疑人，即17岁廖子文及16岁黄临福，检察院称将择日举行不公开听证，并依法作决定。

家属提出四大诉求

12港人关注组同日发表声明，向深圳当局提出四大诉求：1. 向家属提供起诉书；2. 由家属委托律师面见及代表12港人，并参与辩护过程；3. 要求法院公开审讯；4. 要求提早通知家属审讯日期，并在毋须隔离14天的情况下让家属入境深圳到庭旁听。

声明表示，当局一直以被告已自行委托律师为由，拒绝家属委托律师的会面及辩护要求，唯家属无法相信由当局指定的「官派律师」会以当事人利益为首要，深恐他们会唯官方之命是从，作出不利於12港人的辩护。

黄伟然母亲对《明报》说，自己从新闻得悉儿子被起诉後，马上致电官派律师但不得要领。她希望儿子获公平审讯，可由属意的律师辩护，又表示「我真的很想念儿子，很想上去见他一面」。

London | Hongkong Solidaritätskundgebung 12 Inhaftierte

英国伦敦民众10月24日举办集会，声援12名被关押在中国的港人及其家属，并要求北京立即释放这12人。

DW.COM

美国众议院在当地时间12月7日下午表决通过《香港人民自由和选择法》。若生效，在美港人可依此法申请临时保护，受政治迫害港人也可以向美国申请难民身份。

12名被关在深圳的香港人的家属19日公开他们收到的亲笔信，但对信件内容产生怀疑。同一天，香港中文大学毕业生在校内发起游行，但晚间港警却说该事件违反国安法。

据香港媒体报道，至少有5家大陆律师事务所接到司法部门通知，禁止其代理“深圳12港人案”。

台湾昨日(25日)举办了一场声援12名被关押在深圳的香港人的游行活动，主办单位称有上千名民众到场。台湾陆委会回应群众诉求，表示会持续检视并精进现存助港人制度。

12名香港青年疑潛逃台灣遭中國海警截獲，至今已被扣深圳逾兩個月。全球多個城市一連數日發起「國際連動聲援12港人」行動。其中，英國倫敦周六（24日）有近四百人在塔橋（Tower Bridge ）一帶集會，包括流亡英國後首次出席公開活動的羅冠聰，集會人士促請中國當局盡快釋放12港人。

家属接获「家书」要求代认罪

数月来，12港人的家属及代表律师均无法接触当事人，深圳当局称被拘留者已委托「官派律师」。其後多名自称「代表律师」开始联络家属，表示已探访当事人，但家属指他们言辞闪缩，连名字也拒绝提供。

11月底，7人的家属突然接获「亲笔信」，均称生活很好丶着家人毋须担心，但内容和格式大同小异，信中更出现简体字及内地用词，引起外界质疑。至12月初，再有家属收到「家书」或自称律师的来电，要求他们代为承认被扣子女在港的控罪。

12名香港青年都是「反送中」支持者，在港所涉罪名包括暴动罪丶藏有武器等，其中「香港故事」成员李宇轩被控违反《香港国安法》。

12人今年8月23日乘坐快艇前往台湾，在香港东南方水域被广东海警截获并押到深圳。深圳市盐田区人民检察院其後通报，姓邓及姓乔2人涉嫌组织他人偷越边境罪被捕，另外10人涉嫌偷越边境罪被捕。

根据内地刑法，偷越边境罪情节严重的可判处1年以下有期徒刑；至於组织他人偷越边境罪，可判2年以上7年以下有期徒刑，若情节严重，刑期可由判处7年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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