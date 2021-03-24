“12港人案”李宇轩承认“串谋勾结外国势力”

（德国之声中文网）现年30岁的李宇轩是香港社会运动人士，民间组织香港故事成员。去年8月23日，李宇轩与另外包括屠龙小队成员的11名人士在香港西贡布袋澳乘马达快艇出发，准备前往台湾，被中国大陆海警截获并拘留。

12月30日上午，深圳市盐田区人民法院对包括李宇轩在内的10人公开宣判，以偷越边境罪判罚其有期徒刑七个月并处罚人民币一万元。

今年3月22日，李宇轩刑满出狱，同日由深圳移交港警。

两天后，李宇轩被控3项罪名，包括《港版国安法》的串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全罪，串谋协助罪犯罪和无牌管有弹药罪。

据香港01报道，相关案件今天(8月19日)在香港高等法院答辩，并由国安法指定高院法官李运腾处理。

控方在法庭上指控两名被告，即李宇轩及陈梓华，另有绰号“揽炒巴”的流亡人士刘祖迪为组织“SWHK”（Stand with Hong Kong）的召集人，他们请求外国对香港及中央政府进行制裁，案情直指壹传媒创办人黎智英及其助理Mark Simon为背后的主脑及金主。

法官李运腾把案件押后至2022年1月3日再提讯。

李宇轩在法庭上说：“我承认并且表示抱歉。”

李宇轩的两名辩护律师沈仲平和陈天立离开法庭时没有发表任何评论。李宇轩之前的律师罗达雄没有公开对这一案件发表评论，也没有回应路透社发出的问询。

与李宇轩同庭认罪的还有29岁的律师助理陈梓华。

路透社报道称，12港人偷渡案中有两名未成年人已于去年12月获释。另外8名今年3月获释的港人在返港后皆因为参与2019年民主抗争运动而被捕。除此之外还有两人目前仍在中国内地服刑。

（路透社）

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