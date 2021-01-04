12港人案律师卢思位吊照听证 多人遭警带走

(德国之声中文网) 受家属委托代理12港人案的中国维权律师卢思位，日前被四川司法厅吊销执照，周三（13日）早上9点在四川成都举行听证会。现场消息指卢被粗暴带进司法厅，多名原本打算旁听的维权律师与异议人士也被警方带到派出所。

一名不愿具名的维权律师告诉德国之声，周三早上8点40分左右，中国维权律师余文生的妻子许艳丶维权律师文东海丶吴魁明丶陈科云与刘四新，前往听证会途中遭警方包围，双方发生激烈争辩，五人其后被警方带走。

该名维权律师说：「我们陆陆续续从不同地方走向司法厅。我先尝试从东边进去，但是被警方拦阻。我接着试着从西边进去，也同样遇到警方拦阻。警察叫我今天上午不要去司法厅，并问我要去司法厅做什麽。」

代理律师被阻出席

在许艳等五人被警方带走後，卢思位遭警方强行带入司法厅，其代理人、前律师谢燕益与程海却一度在司法厅外被便衣国保拦截，不许他们一同进入。

另一代理12港人案而被吊销执照的律师任全牛，周三上午发出消息表示：「我看到卢思位在四川司法厅门口被十几个人包围，最後被三、四个人拉着进了司法厅。司法厅门口有好几十个便衣，他们三四个人包围一个人。他们不让我们拍照，也不让我们靠近司法厅。」

根据任全牛的说法，另一名维权律师谢阳不久後也遭三至四人按倒在地，抢走他的手机，并架着脖子带离现场。维权律师王宇也在司法厅附近被人拉上警车，表示需要她「配合调查」。网上消息指，任全牛後来也与友人失联。

案件备受国际关注，来自美国丶加拿大丶英国丶澳大利亚丶法国丶德国丶捷克丶荷兰丶瑞士与丹麦等10个国家的外交官，早上试图进入四川司法厅旁听，但同样被警方阻止。

听证会前遭跟踪多日

事实上，在周三听证会的前几天，卢思位已遭不明人士跟踪。其代理人谢燕益告诉德国之声，卢寓所外从周一（11日）起便停了多辆警车，也有多名身分不明的人跟踪与监视他。

及至周二（12日），谢燕益与卢思位前往四川医院办事，突然被两辆车围堵其座驾，二人报案後，当地警方不但没有排除现场干扰，反而将卢思位带到派出所，声称要在派出所解决问题。

谢燕益说：「在与经方交涉的过程中，我明确告诉警察，要不然他们就让我们撤销报警，要不然他们就出示传唤证，以职权去展开调查。但他们却知法犯法，以不正当的手法来限制卢思位律师的人身自由。」

12 港人案早前宣判，其中10名成年被告判囚7个月到3年，受家属委托的律师卢思位及任全牛，月初分别被四川省司法厅和河南省司法厅吊销律师执业证书，以作为行政处罚。

其中卢思位被指多次在网路上发表不当言论，且「时间跨度长，发文数量多」，严重损害了律师行业形象与「造成恶劣社会影响」。他向当局提出听证要求申辩，当局称若不按时出席听证将被视为放弃听证权利。

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不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “709”系列案 “709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 锋锐律师事务所 中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 王宇“电视认罪” 女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 周世锋 “颠覆国家政权罪” 维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 江天勇被判两年监禁 中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 谢燕益 在监控下生活 北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案最重量刑 网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “他看上去老了20多岁” 去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 辩护人也受到牵连 被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案律师妻子集体剃发抗议 "709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。 作者: 德国之声 中文网



12港人案律师：暴露北京的心虚

一名去年同样受12港人家属委托代理案件的维权律师告诉德国之声，中国政府自2021年初便吊销了两名维权律师的执照，目的是杀鸡儆猴，让其他律师不敢再代理敏感案件。

对於警方逮捕8名到场旁听的律师，他认为此举显示当局的心虚。「今天现场还有10个国家的外交人员，但他们也被拦阻在司法厅外，这说明中国当局不希望国际社会关注卢思位律师的案件。中国政府这种如临大敌的阵仗，已暴露了他们的心虚与恐惧。」

不过这名律师也向德国之声坦承，随着中国政府加强打压，他对於中国维权律师未来的处境感到悲观。「我们已无法正常代理或介入案件，而在两名维权律师相继遭中国政府吊销执照後，我认为中国政府对维权律师的打压会更加剧。」

他认为，自己与其他代理12港人案的中国维权律师，应该已被列入当局的黑名单，政府也会加强监控，但他强调自己会继续扮演好律师的角色，努力的办好案件。他告诉德国之声：「我毕竟是一名律师。不能因为政府在那边使脸色或进行打压迫害，我就对这些案件可以心安理得的不闻不问。但我也知道，目前这个情况，能成功介入敏感案件的机会是越来越少。」

「作为律师来讲，如果我能接办案件，就应该尽心尽力的办好案件。但作为公民来讲，如果我不能介入某些案件，我也应该给予关注，并积极为这些案件发声。」

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