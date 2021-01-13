「12港人案」又一律师遭吊照 美发声明谴责北京

(德国之声中文网) 另一名曾代理「12港人」案件的中国维权律师任全牛2日确定遭河南省司法厅吊销律师执业证书。

河南省司法厅在2日发布的行政处罚决定书中写道，因任全牛2018年11月7日代理一起「利用邪教组织破坏法律实施罪」一案时，在辩护中「多次否定国家认定的邪教组织的性质」，因而判定他违反了《律师执业管理办法》的相关规定，并以吊销他的律师执业证书作为行政处罚。

任全牛2日针对听证会结果发布声明，表示他自2010年取得律师执照至2021年2月2日被吊照的10年是改变他人生观与价值观的黄金十年。他也说，自2013年开始代理不同弱势群体被司法「霸凌」的案件後，他便一步步深入了解中国的司法是什麽，以及中国如何对待自己的人民。

任全牛写道：「从被拆迁户的维权被抓；儿童注射疫苗受害家长维权的被抓；上访申冤民众的被抓；民间维权人士的被抓；709律师事件的参与及大量法轮功信仰者被司法手段打压迫害等等案件的代理，通过这一件件活生生的案件的深入参与，每件对我认清自己作为一个人权律师的责任和作为一个人的良知觉醒的起到了重要的作用。」

任全牛表示，现在他也成为被迫害者的角色，而这个事实也让他感到「十分悲哀」。他写道：「我为这个国家善良无辜的人们可能再也不能含冤申冤而感到悲伤；为了这个块儿土地上那个自命『历史选择了它』的那个组织而悲哀；因为他们的这种疯狂的行为必然导致他们将很快被善良的人们所抛弃。」

但他也呼吁律师同行「不要绝望」，也期望被司法不公平对待的中国人「不要放弃自己天然的权力」，并希望掌权者能「悬崖勒马」。任全牛写道：「我相信，天网恢恢 疏而不漏，善恶到头终有回报。」

任全牛也表示自己会根据法律赋予的权利，对吊照的处罚提出行政复议或行政诉讼。此前，另一名也曾代理「12港人案」的维权律师卢思位上个月也遭四川省司法厅吊销执业证书。

除了代理「12港人案」外，任全牛也是中国公民记者张展的辩护律师，而卢思位则同时代理中国维权律师余文生与诗人王藏的案件。

美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 同日在推特上针对任全牛与卢思位遭吊照的事件发表声明，表示美国对中国政府因两名律师代理「12港人案」而以吊照来处罚他们感到担忧。普莱斯写道：「美国呼吁中国政府尊重人权与法治，并立即恢复两名律师的执照。」

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