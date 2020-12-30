12港人案判决出炉 10人判囚7个月至3年

(德国之声中文网) 根据深圳市盐田区人民法院网站12月30日公布，12港人中，邓棨然以「组织他人偷越边境罪」被判有期徒刑3年，并处罚金人民币2万元。

乔映瑜则以同罪遭判有期徒刑2年，并处罚金人民币1万5千元。郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩、郭子麟则以「偷越边境罪」判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币1万元。

法院表示，「归案后，邓棨然等10人如实供述犯罪事实，表示认罪认罚。根据检察机关指控的犯罪事实，以及各被告人和委托律师的辩护意见，邓棨然、乔映瑜是受他人组织实施犯罪，在共同犯罪中系从犯，可依法减轻处罚，郑子豪等8人可依法从轻处罚」。

这项公告也提到，部分港籍和深圳市人大代表、政协委员、新闻记者及被告人家属旁听了案件的公开宣判。

未成年2人不起诉移送香港

香港电台报导，盐田人民检察院30日公布，对自愿认罪、认罚的两名未成年人黄临福和廖子文，经过依法审查，不公开听证，以偷渡边境罪作出不起诉决定，深圳方面今早会把两人移送香港警方。

12港人2019年在港参与「反送中」运动，其后涉及不同案件遭诉，2020年8月12人从香港搭船拟偷渡前往台湾，途中被广东海警截获，之后扣押在深圳盐田。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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