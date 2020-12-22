 12港人案下周一深圳开审 料家属无法旁听 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

12港人案下周一深圳开审 料家属无法旁听

受防疫规定所限，香港人入境内地须隔离14天，有律师估计家属无法赴深圳法院旁听。

London | Hongkong Solidaritätskundgebung 12 Inhaftierte

早前有居英港人在伦敦集会，要求中方立刻释放12港人

DW.COM

12港人的家属担心内地当局会以疫情为由，阻挠家属到深圳旁听。也有家属称官派律师的电话号码近日停用，无法联络。

12名被关在深圳的香港人的家属19日公开他们收到的亲笔信，但对信件内容产生怀疑。同一天，香港中文大学毕业生在校内发起游行，但晚间港警却说该事件违反国安法。

周三（12月23日），香港《苹果日报》创办人、73岁的黎智英在交纳1000万元港币保释金、不得请求外国制裁等条件下，获保释。他于本月3日被捕，受到欺诈罪指控，后被加控违反国安法。

300万港人合资格申请BNO签证移居英国，有多少人会去？德国之声访问三位已经或即将赴英的香港人，他们有什麽心声？

（德国之声中文网）12港人被内地关押至今逾120日，香港电台周五（25日）报导有家属表示接获官派律师通知，案件将於下周一（28日）在深圳盐田法院正式开审。

香港《苹果日报》引述乔映瑜家属委托的中国律师卢思位表示，估计庭审法官会在开审日当庭宣判，又指还剩三天时间，估计家属应无法亲身到深圳旁听，但可致电法院要求安排直播。

按照防疫规定，目前港人入境内地需隔离14天，家属代表曾於本周一（21日）到香港入境事务大楼请愿，促请港府提供协助，让家属可以提早知道审讯日子或以检测结果豁免隔离要求，以便赴深圳法院旁听。港府接过请愿信後与家属会面，但据悉开会期间没有作出任何承诺。

深圳市盐田区人民检察院早前於16日公布，起诉邓棨然丶乔映瑜涉嫌「组织他人偷越边境罪」；郑子豪丶严文谦丶张铭裕丶张俊富丶黄伟然丶李子贤丶李宇轩丶郭子麟等8人涉嫌「偷越边境罪」。至於案中另外两名未成年者，17岁廖子文及16岁黄临福，当局将择日举行不公开听证，依法作出决定。

12名港人都曾参与「反送中」运动并有暴动等控罪在身，他们今年8月23日疑弃保潜逃，乘坐快艇前往台湾，在香港东南方水域被广东海警截获，并押在深圳盐田看守所，多名家属委托律师探视不果，当局其後指已安排官派律师接手。

观看视频 03:07

12港人“送中”一个月 家属煎熬

李澄欣（综合报导）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Hongkong Protest Demokratiebewegung

12港人开庭细节未明  家属盼赴深圳听审 22.12.2020

12港人的家属担心内地当局会以疫情为由，阻挠家属到深圳旁听。也有家属称官派律师的电话号码近日停用，无法联络。

Hongkong Protest Demokratiebewegung

12港人案深圳检方提诉 家属不信任官派律师 17.12.2020

何时审讯丶家属能否到庭旁听仍是未知之数，当局安排「官派律师」也恐令当事人无法获得公平审讯。

Hongkong Sheung Shui Proteste

香港法院裁定《禁蒙面法》合宪 民主派质疑北京施压 21.12.2020

根据香港终审法院裁定，日後当地不论是非法或合法集会，都受《禁蒙面法》限制，民主派形容此举「非常苛刻」，违反公民权利。同一天，法庭也驳回了记协针对警方滥用武力的司法覆核。

广告

媒体看中国

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU

德语媒体：以贸易促转变?当年错误不容再犯!

欧中投资协议是否会在年底前签署，目前尚无定数，德语报刊依然在猛烈抨击欧盟急于签字的姿态。奥地利《标准报》批评欧盟是在屈从德国汽车厂商；德国《世界报》指出，欧洲的当务之急本应是与美国携手束缚权欲膨胀的中国。  