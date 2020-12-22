12港人案下周一深圳开审 料家属无法旁听

（德国之声中文网）12港人被内地关押至今逾120日，香港电台周五（25日）报导有家属表示接获官派律师通知，案件将於下周一（28日）在深圳盐田法院正式开审。

香港《苹果日报》引述乔映瑜家属委托的中国律师卢思位表示，估计庭审法官会在开审日当庭宣判，又指还剩三天时间，估计家属应无法亲身到深圳旁听，但可致电法院要求安排直播。

按照防疫规定，目前港人入境内地需隔离14天，家属代表曾於本周一（21日）到香港入境事务大楼请愿，促请港府提供协助，让家属可以提早知道审讯日子或以检测结果豁免隔离要求，以便赴深圳法院旁听。港府接过请愿信後与家属会面，但据悉开会期间没有作出任何承诺。

深圳市盐田区人民检察院早前於16日公布，起诉邓棨然丶乔映瑜涉嫌「组织他人偷越边境罪」；郑子豪丶严文谦丶张铭裕丶张俊富丶黄伟然丶李子贤丶李宇轩丶郭子麟等8人涉嫌「偷越边境罪」。至於案中另外两名未成年者，17岁廖子文及16岁黄临福，当局将择日举行不公开听证，依法作出决定。

12名港人都曾参与「反送中」运动并有暴动等控罪在身，他们今年8月23日疑弃保潜逃，乘坐快艇前往台湾，在香港东南方水域被广东海警截获，并押在深圳盐田看守所，多名家属委托律师探视不果，当局其後指已安排官派律师接手。

李澄欣（综合报导）

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