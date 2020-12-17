12港人开庭细节未明  家属盼赴深圳听审

（德国之声中文网）12港人被内地关押至今逾120日，当局尚未公布审讯日期，也未向家属提供起诉书。有家属拟赴深圳旁听，但担心内地当局会以疫情为由作出阻挠，家属代表周一（12月21日）到香港入境事务大楼请愿，促请港府提供协助。

根据内地法例，公开审判的案件只需要在开庭前3天公布时间，但现时港人入境内地须隔离14天。

家属在公开信提出五项诉求，包括：要求当局在开审前不少於20天通知家属，以便预早作检测等安排，或以检测结果豁免家属入境须隔离两周之规定；公开并直播审讯；向家属提供起诉书及会见笔录，并公开法庭组成名单；告知家属官派律师身份及其联络方法；由家属委托的律师辩护。

家属又认为，港府应负起与中方沟通媒介的责任，要求港府派员陪同家属赴深圳旁听。

家属：不知今夕为何年

被捕港人黄伟然的太太向传媒指，自己寄了6封信予丈夫，至今杳无音信，近日官派律师的电话号码更停用，无法联络。她坦言：「今年的中秋节又好，今年冬至又好，我们已经不知今夕为何年，因为少了一个人在家里。」

李子贤的父亲发言时一度哽咽，表示曾寄出多封信予儿子，但早前儿子的家书却问家人为何不写信，可见信件一直未达儿子手上。他又说一直未能联络官派律师，相信有关电话号码为假号码。

港府：干预其他司法管辖区

香港入境处派员接收家属的请愿信，并安排协助在外香港居民小组与家属会面，但据《信报》报导，处方开会期间没有作任何承诺，而保安局回覆查询时指，内地机关正按其法制处理案件，港府不会干预其他司法管辖区的执法及司法工作。

12名港人今年8月23日乘坐快艇前往台湾，在香港东南方水域被广东海警截获，并押在深圳盐田看守所。深圳市盐田区人民检察院12月16日对当中10名成年当事人提出起诉，未成年的两人将择日举行不公开听证。

根据通报，邓棨然丶乔映瑜涉嫌「组织他人偷越边境罪」；郑子豪丶严文谦丶张铭裕丶张俊富丶黄伟然丶李子贤丶李宇轩丶郭子麟等8人涉嫌「偷越边境罪」。另外两名未成年港人为17岁廖子文及16岁黄临福。

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