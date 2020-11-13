12港人亲笔信遭质疑 中大毕业生校内游行

(德国之声中文网)12名试图潜逃台湾失败的香港人目前已被关在深圳3个月，他们的家属19日公布了首批这些港人寄回家的「亲笔信」。此前一直协助12名港人家属的香港运动人士邹家成表示，这些「亲笔信」中存在不少可疑之处，除了每封信的内容差别不大外，信中也出现简体字，以及中国内地惯用的中文用语。

根据香港01的报导，邹家成说12名港人在信中都呼吁家人不要担心，强调他们目前人在盐田，并说看守所内生活不错。除了有休息与运动的时间外，每餐都有菜有肉，也有医生检查。他们强调自己没有遭殴打或严刑逼供，跟被羁押在香港没有差别。他们也写道，家人可以回信，并称期待与家人书信往来，而家人的存款他们也都收到。

虽然这些港人的家属说信中是他们本人的笔迹，但是信件内容有些不自然的地方，甚至还出现简体字。这让家属怀疑，深圳看守所当局可能备好文本，要求这12名港人抄写。此外，信件内容也称他们已与自己委托的「官派律师」见面，并叫家人在回答媒体问题时，草草带过便好。他们甚至要求家人不要到深圳探望他们。

其中一名被捕的港人邓棨然在信中表示，自己在看守所一切安好，关押期间哮喘病与皮肤病都未曾发作，所以他希望家人不要担心。他的弟弟在接受媒体采访时称，他认为信件中的语气跟写法都不像香港人的写法，不过虽然不知他哥哥是在什麽样的情形下写这些信的，但至少他得知哥哥还活着，所以收到任何消息都仍令他开心。

12名港人的家属也重申，因为他们一直无法与被关押的亲人直接沟通，所以他们仍对信件内容存疑。他们要求当局允许家属跟官派律师会见，并让他们与12名港人对话。

中大校园游行遭国安处调查

19日当天原是香港中文大学毕业典礼，早前校方宣布因应疫情改在线上举行。香港中文大学的毕业生在校内发起游行，并在过程中声援示威者。综合港媒报导，身穿学士班毕业袍的毕业生高举的布条上面，印有遭香港警方认定违反国安法的「反送中」口号「光复香港丶时代革命」，并边走边高喊「一息尚存，抗争到底」丶「毋忘义士，释放十二」等口号，一直从香港中文大学大门附近的「民主女神像」走到校内的百万大道，还手持黑色气球和标语与民主女人像合照。他们在游行中声援12名被关押在深圳的港人。

不过，这场游行也引发香港中文大学校方发声明谴责。校方在声明中表示，校园多处遭人以喷漆涂鸦，恐造成永久损坏。学校在声明中称这些行为违法且不负责任，并说这些行为已构成刑事毁坏。学校还说，这次的游行可能触犯了港府为了防止新冠疫情所颁布的限聚令。校方表示已经报警。

香港警方则是在19日晚上表示，周四有人在中大校园聚集，期间展示了「港独」的标语跟旗帜，高喊「港独」口号，已涉嫌违反了《港区国安法》。港警表示，他们高度重视这起事件，并称警务处国安处已接手处理，并展开调查。