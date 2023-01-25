“12月疫情严重的时候，好像每个人都感染了”

（德国之声中文网）这里是湖南一个人口仅有2000余人的小村庄，孩子们在院内玩耍，老人们也坐在外面晒晒冬日的太阳。他们都表示自己已阳过了，还介绍说，村里大多数人12月份就感染过了，大家都说有7、8个人因为染疫而死。

不过接受采访的人都表示，自己的家人都平安度过了疫情。一名85岁的老人介绍，自己曾在镇里的医院住了两天，村里的医生会将病情严重的患者送到那里治疗。不过不是人人都能拿到床位，另外一位61岁有心脏疾病的女患者就没有这么幸运。她告诉记者，12月份医院人满为患，所以没能住上医院。

县医院的走廊如今并没有十分忙碌的迹象，急诊室也没有什么病人。医生王敏（音）："刚刚放开的时候病人多一点，不过重症很少，患肺炎的不多。那个时候很忙，我自己也感染了但都没能休息。走廊里也躺满患者。我们坚持，把这项工作做好，顺利解决了这一波疫情。” 他补充指出，这波感染高峰已经过去。近两个礼拜新冠感染患者来的很少。

另外一家县医院情况也相似，医生们也表示在12月份高峰期床位非常紧张，这里有大约2万居民，约80%的居民都感染了，死亡人数超过100人，大部分年事已高，有基础疾病。

中国卫健委公布的官方数字，从清零限制取消后的第二天到2023年1月中旬，大约有6万人在被感染后死亡。不过专家估计实际死亡人数更高。香港大学流行病学家高本恩（Ben Cowling）估计：“我觉得今年冬天，中国感染新冠人数至少会有 10亿， 包括重症患者和死亡，数字一定会比官方公布的要高。6万人这个数字难以让人信服，至少会达到60万。”

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

出租车司机刘先生在总人口破1000万的长沙市生活。他载乘记者到另外一个城镇的途中介绍说城市和乡村疫情爆发的时间差不多：“我们虽然生活在城里，但和乡下的亲戚家人也都有联系。12月份疫情严重的时候，好像每个人都传染了的时候，打电话给乡里的家人，也都感染了。”

距离长沙大约50公里的一个村镇小诊所里，陈医生行医超过20年。他向记者展示了政府发放的防疫包，里面有口罩、快筛测试，还有退烧药。他说并不缺药。人们可以选择中药医治。他说诊所里去年12月20日左右病人最多。病情严重的他都建议去大医院治疗。

村镇市中心重返热闹，小吃摊前生意兴隆。居民：“过年了，我很开心，孩子们都回来了。”也有人说：“还是照常生活，我症状很轻，家里有人比我严重。村里有老人就没了。但是必须得开放，经济负担太重，我希望今年能多赚一点钱。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。