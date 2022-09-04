12年前的“福岛50勇士”如今怎样了？

（德国之声中文网）福岛第一核电站在2011年3月11日被9.0级地震和海啸摧毁，反应堆中的温度不受控制地上升，一系列的氢气爆炸摧毁了核电机组。周边居民紧急撤离到安全地带，但由核电站员工组成的志愿者队伍决定留在现场。与此同时，又有几十名专业工程师和救难人员被派往现场。
媒体把这些人称为「福岛50勇士」，但事实上他们不止50人，在灾难发生后的最初几天，大约有580人轮流在现场工作。福岛核事故12周年之际，第一线人员向DW深入讲述了这些故事。
消防队长的故事
当地时间3月11日下午地震发生时，东京消防局特别灾难应对小组组长木下治（Osamu Kinoshita）正在东京协助火灾救援。在执行任务期间，他挂念着自己正在陆前高田市学习的儿子，该市是灾区中受灾最严重的地方之一，当地通讯系统也中断了。
消防队长木下治不认为自己是个英雄
他在电视上看到了灾害的景象，木下说：「当我看到海浪摧毁小镇时，我以为他（儿子）没有机会活下来了。」但幸运的是，在地震发生的那一刻，他的儿子在其他地方上课，因此幸免于海啸的袭击。
3月17日晚间，时任日本首相菅直人正式向东京都知事请求援助，并向消防队发出命令。木下回忆到：「该请求希望救灾人员前往反应堆，确保有足够的冷却水。每个人都可以自己决定是否前往，但300名队员中的每一个人都愿意去。」
一支由32辆车组成的车队在隔天凌晨两点左右离开东京，在被摧毁的桥梁和封锁的道路上行驶了七个小时。到达核电站后，消防员在800米外的海面上铺设水管，开始向反应堆喷洒海水以使其冷却。
因为辐射水平过高，而且不时有余震袭击核电厂，因此站在梯子末端的消防员必须每五分钟换人。木下说：「我们知道这很危险，但我们到那里就是为了完成任务。我记得当我们在第二和第三反应堆之间安装设备时，我还一边思考如果发生强烈的余震，应该先往哪里跑。」
木下和他的团队后来由新的消防队员替换，并且在回到东京后立即进行了彻底的体检。他表示，他的团队中没有人因为福岛任务而出现过任何健康问题。他也强调：「我们做这些事情并不是想当英雄，这是工作，我们在那种情况下尽了最大努力。最后能够控制辐射水平让我觉得很感激，更庆幸的是我的团队中没有人受到辐射影响。」
工程师的故事
冈村清（Kiyoshi Okamura）在安藤间土木工程公司（Hazama Ando Corporation）的仙台分公司工作。在灾难发生的前一年，他在福岛工厂呆了很长时间，因此他顺理成章地加入了救灾小组。
冈村表示：「地震发生后马上就停电了，因此我们没有太多关于事故的资讯，我到第二天才知道灾难的规模。但即使在那时，我仍然认为工厂的安全防范措施会确保其安全。后来，我们才意识到情况有多严重。」
爆炸摧毁了反应堆建筑
地震发生两天后，冈村接到一个同事的电话说急需他的协助。冈村说：「我必须去，实际上也没有任何其他选择。」3月15日，冈村到达核电站，负责确定核电站中最急需清除爆炸残骸的区域。他说：「许多地方的辐射水平非常高，我们必须时刻谨记这一点。我们密切监测工人在受污染地区工作的时间，绝对不能超过一个小时。」
冈村还在核电厂的主控制室呆了一段时间，他与电力公司的员工并肩工作，接收关于反应堆状况的最新报告，并将这些信息转达给政府。冈村描述了当时的情况：「我们就在他们旁边工作，可以听到一切。情况非常严重，但奇怪的是，我不记得自己有多害怕。我们忙于集中精力做我们必须做的事情，想尽一切办法让情况恢复控制。」
由于辐射水平很高，冈村和团队在三天后不得不离开，之后他也持续为修复工作提供建议。他表示：「幸运的是，年度健康检查显示我的健康没有受到影响，我也没有听说任何同事有问题。现在已经超过十年了，所以我认为我没有什么好担心的。」
被问到如果又有类似的危机，还愿意再次出力协助吗？ 68岁冈村回答道：「当然」。
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60年来全球发生的破坏性最强的大地震
智利大地震（1960年）
当地时间1960年5月22日下午3点11分，智利瓦尔迪维亚发生人类史上观测记录到的规模最大的地震，地震矩规模为9.5。短短十分钟内，瓦尔迪维亚整座城市变为废墟。地震之后引发的巨大海啸袭击到智利海岸线，掀起浪高高度是25米高的巨大海啸。海啸波及到遥远的日本、菲律宾。如此范围的灾难所造成的罹难人数以及经济损失无法精确得知。
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60年来全球发生的破坏性最强的大地震
阿拉斯加大地震（1964年）
1964年3月27日是一个星期五，也是是耶稣受难日。这一天美国阿拉斯加发生北美洲历史上最大的地震，矩震级达到9.2。直到2006年，阿拉斯加大地震仍然是有纪录以来世界第三大地震。地震发生时，太平洋板块和北美洲板块之间的一个断层在威廉王子湾接近学院峡湾的地方断裂。在大部分的地区这场地震持续了3分钟到5分钟。海床位移引发了巨大的海啸，高度为67米。由于当天是假日，所以学校和许多企业都关闭了。这场大地震最后导致了139人罹难。其中9人直接死于地震，其他130人死于地震引发的海啸。
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60年来全球发生的破坏性最强的大地震
唐山大地震（1976年）
1976年7月28日，中国河北省唐山市和丰南县在16小时内发生两次7级以上强烈地震。震源距地面23千米。唐山市全市交通、通讯、供水、供电中断，顷刻间被夷为平地。140公里外的首都北京也有强烈震感。据官方统计，包括北京、天津在内的所有受灾地区，地震造成242769人死亡，164851人重伤。唐山大地震成为中国有记录至今第二多人死亡的地震，仅次于1556年嘉靖大地震。但是有海外科学家估计，这场地震可能造成至少65万人死亡。
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印度洋大地震（2004年）
2004年12月26日，印尼苏门答腊岛亚齐省西岸160公里处发生地震，震源深度30公里，矩震级9.1到9.3。地震引发了浪高高度达15到30米的巨大海啸。太平洋沿岸总共14个国家被波及，其中受灾严重最严重的地区包括印尼亚齐省、泰国镐立和普吉岛渡假区、斯里兰卡和印度泰米尔邦。当时正值圣诞节的旅游旺季，受灾地区聚集了大量的旅客和本地居民，导致许多在沙滩上享受假期的旅客和在海边工作的当地人被海啸卷到海底，使这次地震不少人成为失踪者。据估计，罹难人数和失踪人数至少有30万人。
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汶川大地震（2008年）
2008年5月12日，中国四川省汶川地区发生大地震。根据中国地震局的数据，此次地震的面波震级达8.2级、矩震级达8.3级，破坏地区超过10万平方公里。截至2008年9月25日，地震共计造成69227人遇难，17923人失踪，374643人不同程度受伤，1993.03万人失去住所，受灾总人口达4625.6万人。是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震，也是唐山大地震后伤亡最惨重的一次。2009年3月，中国国务院宣布将每年的5月12日定为防灾减灾日，加强对民众的教育和对防灾减灾工作的关注。之后中国多地政府和中小学在每年这一天举行防震演习。中小学也开始重视普及“防震减灾”教育。
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海地地震（2010年）
2010年1月12日，加勒比海岛国海地发生里氏7.0级的地震。震中位于海地首都太子港以西南方25公里，震源距离地表13千米左右。国际红十字会估计，受到地震影响的人口大约为300万。海地政府公布的确认死亡人数超过20万。海地国内的一些地区，多达90%的房屋在地震中被摧毁。虽然国际社会提供了大量援助和支持，但是这个人口过剩腐败横行的贫困国家从未从这场灾难中恢复过来。
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60年来全球发生的破坏性最强的大地震
日本东北大地震（2011年）
2011年3月11日日本东北地方外海发生矩震级为9.0的大型逆冲区地震。震中位于在宫城县首府仙台市以东的太平洋海域，震源深度测得数据为24千米，并且引发最大爬高40.1米的巨大海啸。这场地震是日本有观测纪录到以来第一个震级超过9的地震。约有2.2万人在灾害丧生，大约40万座建筑被完全摧毁或倒塌。福岛第一核电站受地震海啸影响发生泄漏事故。这次事故在国际核事件分级表（INES）中被分类为最严重的7级。福岛核事故导致在全世界都测量到微量辐射性物质，包括碘-131、铯-137（半衰期为30年）在内。大量放射性同位素因此核事故释入太平洋。
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60年来全球发生的破坏性最强的大地震
土耳其—叙利亚地震（2023年）
2023年2月6日凌晨4时17分土耳其南部接壤叙利亚边境地区发生强烈地震，震级达到里氏7.8级，震源深度为17.9千米。地震发生后的凌晨4时17分至4时36分共发生3次地震，规模介于5.6至6.7之间。塞浦路斯、叙利亚、黎巴嫩、以色列、约旦均有震感。此次地震包括土耳其和叙利亚在内共造成至少36,217人死亡、92,600人受伤，是至少一个世纪以来该区域经历的最强地震之一。
作者: Andreas Noll