12年前的“福岛50勇士”如今怎样了？

（德国之声中文网）福岛第一核电站在2011年3月11日被9.0级地震和海啸摧毁，反应堆中的温度不受控制地上升，一系列的氢气爆炸摧毁了核电机组。周边居民紧急撤离到安全地带，但由核电站员工组成的志愿者队伍决定留在现场。与此同时，又有几十名专业工程师和救难人员被派往现场。

媒体把这些人称为「福岛50勇士」，但事实上他们不止50人，在灾难发生后的最初几天，大约有580人轮流在现场工作。福岛核事故12周年之际，第一线人员向DW深入讲述了这些故事。

消防队长的故事

当地时间3月11日下午地震发生时，东京消防局特别灾难应对小组组长木下治（Osamu Kinoshita）正在东京协助火灾救援。在执行任务期间，他挂念着自己正在陆前高田市学习的儿子，该市是灾区中受灾最严重的地方之一，当地通讯系统也中断了。



消防队长木下治不认为自己是个英雄

他在电视上看到了灾害的景象，木下说：「当我看到海浪摧毁小镇时，我以为他（儿子）没有机会活下来了。」但幸运的是，在地震发生的那一刻，他的儿子在其他地方上课，因此幸免于海啸的袭击。

3月17日晚间，时任日本首相菅直人正式向东京都知事请求援助，并向消防队发出命令。木下回忆到：「该请求希望救灾人员前往反应堆，确保有足够的冷却水。每个人都可以自己决定是否前往，但300名队员中的每一个人都愿意去。」

一支由32辆车组成的车队在隔天凌晨两点左右离开东京，在被摧毁的桥梁和封锁的道路上行驶了七个小时。到达核电站后，消防员在800米外的海面上铺设水管，开始向反应堆喷洒海水以使其冷却。

因为辐射水平过高，而且不时有余震袭击核电厂，因此站在梯子末端的消防员必须每五分钟换人。木下说：「我们知道这很危险，但我们到那里就是为了完成任务。我记得当我们在第二和第三反应堆之间安装设备时，我还一边思考如果发生强烈的余震，应该先往哪里跑。」

木下和他的团队后来由新的消防队员替换，并且在回到东京后立即进行了彻底的体检。他表示，他的团队中没有人因为福岛任务而出现过任何健康问题。他也强调：「我们做这些事情并不是想当英雄，这是工作，我们在那种情况下尽了最大努力。最后能够控制辐射水平让我觉得很感激，更庆幸的是我的团队中没有人受到辐射影响。」

工程师的故事

冈村清（Kiyoshi Okamura）在安藤间土木工程公司（Hazama Ando Corporation）的仙台分公司工作。在灾难发生的前一年，他在福岛工厂呆了很长时间，因此他顺理成章地加入了救灾小组。

冈村表示：「地震发生后马上就停电了，因此我们没有太多关于事故的资讯，我到第二天才知道灾难的规模。但即使在那时，我仍然认为工厂的安全防范措施会确保其安全。后来，我们才意识到情况有多严重。」

爆炸摧毁了反应堆建筑

地震发生两天后，冈村接到一个同事的电话说急需他的协助。冈村说：「我必须去，实际上也没有任何其他选择。」3月15日，冈村到达核电站，负责确定核电站中最急需清除爆炸残骸的区域。他说：「许多地方的辐射水平非常高，我们必须时刻谨记这一点。我们密切监测工人在受污染地区工作的时间，绝对不能超过一个小时。」

冈村还在核电厂的主控制室呆了一段时间，他与电力公司的员工并肩工作，接收关于反应堆状况的最新报告，并将这些信息转达给政府。冈村描述了当时的情况：「我们就在他们旁边工作，可以听到一切。情况非常严重，但奇怪的是，我不记得自己有多害怕。我们忙于集中精力做我们必须做的事情，想尽一切办法让情况恢复控制。」

由于辐射水平很高，冈村和团队在三天后不得不离开，之后他也持续为修复工作提供建议。他表示：「幸运的是，年度健康检查显示我的健康没有受到影响，我也没有听说任何同事有问题。现在已经超过十年了，所以我认为我没有什么好担心的。」

被问到如果又有类似的危机，还愿意再次出力协助吗？ 68岁冈村回答道：「当然」。

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