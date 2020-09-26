119岁全球最高龄人瑞去世 历经5位天皇

（德国之声中文网）日本福冈县政府周一（4月25日）宣布，这位被认为是世界上最年长在世者已经于本月19日去世，享年119岁。

吉尼斯世界纪录（Guinness World of Records）曾将田中列为世界上最年长的活人，在她去世之后也在推特上发文表示敬意。

田中的长寿秘诀：早睡早起、吃得好、终生学习

根据吉尼斯世界纪录，田中是有记录以来第二长寿的人，仅次于活到122岁的卡尔芒（Jeanne Calment），不过对于卡尔芒的实际年龄存在争议。

田中出生于1903年1月2日，同年莱特兄弟完成了他们的首次成功飞行。她在19岁时结婚，后来生育了4个孩子，并收养了第5个孩子。

1937年，田中的大儿子和丈夫上战场与中国军队作战，而她则留下来靠卖面条为生。除了两次世界大战之外，田中还经历了1918年的西班牙大流感和2020年迄今的新冠疫情。

田中曾说，吃美食和学习是她长寿的秘诀，再加上晚上9点睡觉，早上6点起床的规律作息。她的家人说她每天都会做算术和写书法以保持专注。

根据老人医学研究组织（Gerontology Research Group）的资料，法国修女安德烈（出生名：Lucile Randon）以118岁又73天的高龄成为如今还在世的最年长的人。

法国修女安德烈是继田中之后目前世上最长寿者

（法新社、美联社、路透社）

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