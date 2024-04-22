1175家中国企业参展汉诺威工博会

（德国之声中文网）汉诺威工博会是全球最重要的工业博览会之一，是世界领先的工业技术的展示平台。本届汉诺威工业博览会主题为"为工业可持续发展注入活力"，聚焦高效及可持续的工业解决方案、工业4.0、工业能源、人工智能、碳中和、氢能和燃料电池等领域，吸引了来自60个国家的大约4000家展商。

德国之声记者从汉诺威工业博览会主办方德国展览公司新闻发言人布丽吉特·曼肯-布兰德霍斯特（Brigitte Mahnken-Brandhorst）那里了解到，在来自全球各地所有4000多家展商中，中国展商高达1175家，超过去年的近1000家。

大名鼎鼎的参展商有博世、谷歌、微软、戴尔、SAP、西门子、亚马逊等科技巨头，也有弗朗霍夫研究所、卡尔斯鲁厄理工学院等知名科研机构。此外，300多家初创企业也在本届展会上享有一席之地。

德国总理：期待德国工业竞争力加强

德国总理肖尔茨、欧委会主席冯德莱恩和本届展会合作伙伴国挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒（Jonas Gahr Støre）4月21日晚共同为博览会开幕。

德国总理肖尔茨在汉诺威工博会上兴致勃勃地参观德国浩亭（Harting） 展台

肖尔茨表示，希望本届博览会为能源转型、增强德国工业竞争力提供新动力。他说，工业界将目光投向人工智能和能源转型方案非常重要，因为可以负担得起的能源和更多的创新是提高生产力、推动经济增长的先决条件；人工智能取代工人从事简单劳动，让他们可以从事更为复杂的工作。

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除德国和中国外，土耳其、美国和意大利也是主要参展国。本届汉诺威工业博览会还设置了多个论坛、会议及特别活动。比如德国-日本经济论坛、循环经济(CAE)论坛、欧洲氢和燃料电池公共论坛等。为推进企业交流与项目对接，中国商务部投资促进事务局在4月20日博览会首日举办"投资中国"系列活动。该活动从2016年起已连续在汉诺威工业博览会平台上举办。

汉诺威工博会诞生于1947年。疫情前的2019年曾达到6500家展商前来参展的规模。

（德新社、德国展会公司）

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