11月德铁远程火车近半数晚点 问题出在哪？

（德国之声中文网）曾几何时，德国铁路以准时准点而闻名世界；而近年来，其公众形象却完全走向了另一个反面。在刚刚过去的11月，德铁（DB）运营的远程火车几乎有一半的班次都是晚点的。
一名德铁公司的发言人对《周日图片报》（Bild am Sonntag）表示，在上个月只有52%的ICE城际特快和IC城际列车是准点到达目的地。
这名发言人指出，造成大规模晚点的主要原因是一些“临时性的施工”比去年同期明显增多。75%的远程火车都因为线路上有至少一个建筑工地而导致减速。
由于铁路设施需要整修的工程大量积压，所以德铁今年不得不大幅增加施工量。该公司表示，今年额外投入了20亿欧元用于整修。从明年开始，该公司将把“许多较小的建设项目整合成紧凑的过渡性改造工程中”。
资料照片：德国吕根岛上的一处铁路施工工地
德国联邦交通部长维辛（Volker Wissing）表示，德国铁路的准点率如今不尽如人意，主要是由于过去几十年来在基础设施维护方面的疏忽。“要想让火车重新变得更加准时，除了对铁路线路进行全面的大检修之外别无他法”，这位自民党政治家表示。
连接曼海姆和法兰克福之间的铁路线将在明年得到全面翻新——这是德铁网络的主要动脉线路之一。维辛指出，在这一线路的整修完成之后，整个德国铁路的准时性和可靠性将会得到积极改善。
根据德铁的统计方法，只要火车到站时间晚于时刻表不到6分钟，就可以视作准点。而被取消的班次则不被纳入统计。此外，统计数据也没有考虑到因为晚点而导致乘客错过下一班换乘列车的情况。
根据DB的统计方法，晚点5分钟也算“准时”
在10月份，德铁ICE和IC列车的准点率也只有58.6%。“这样的准点率既不符合我们的自我要求，也无法匹配我们的乘客对我们所提供服务的合理预期”，德铁的这名发言人表示。
德铁不准时、机场陷混乱：德国行路难成常态
今年年初，德国铁路公司曾经设定了远程线路班次准点率超过70%的目标。现在来看，今年这一目标应该是无法达成了。11月时，该公司就已经坦言，鉴于前十个月的准点率只有大约66%，所以2023年应该又是达标失败的一年。
多年以来，原本以准时可靠而闻名国际的德国铁路，渐渐变成了晚点和不可靠的代名词，而且这一问题至今来看是日益严重：2021年的整体准点率还有75.2%，2022年就跌至65.2%。
（德新社）
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有关德铁：你不得不知的10个槽点
那位大妈在说啥？
你等车的时候站台的大喇叭会播放乘车信息，然并卵！你TM根本听不懂喇叭里的那位大妈在说些啥？每个车站的播音设备都糟糕到极点。与其着急的去听永远像是在水下录制的乘车信息播报，不如借机会学一个德语有关车站的俏皮话：“Ich verstehe nur Bahnhof”，直译是：我只听懂了车站两字。意思是，你毛都没听懂。
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此火车非彼火车
这是连德国小学生都知道的事情：ICE（城际快车）是德国的“高铁”。每小时时速最高可达300公里（中国高铁：呵呵）。但同时，比它慢一点的IC（城际列车）也是白色和红色相间的，每小时车速最高可达200公里。如果你去小一点的地方，就必须要搭乘RB（地方铁路）。除此以外，还有各种地方的铁路公司列车和所谓城市快车（S-Bahn）。不仔细看好车号，分分钟上错车！
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德铁准点只是神话
德国铁路准点的神话早已经和德国人的严谨、高效一样幻灭。如果你不知道怎么和陌生人搭讪，吐槽德铁总是没错。许多人最经常的经历是：你急急忙忙吐血飞奔至站台，列车已经准时发车。你不慌不忙从容而至，列车晚点一个半小时。有关德铁晚点尺度最大的吐槽是：在德国，卧轨自杀的人都是饿死的。
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越来越贵的票价
和德国的邮费一样，德国铁路的票价这几年总体上来说是越来越贵，而且越来越复杂。对于有车的你来说，一个人开车比坐火车贵不到哪里去。如果你是三个人一起出行的话，一般来说租车出行都比乘坐德国铁路要便宜，而且能够直接让你享受门对门的舒适。能看懂德国铁路车票定价种类和思维的人，一定是一个接受过高等教育的人。
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不能来了车就上
如果你按照列车信息在正确的时间，正确的站台看到一辆火车缓缓进站，并不意味着你就能毫不犹豫地拔脚上车。经常晚点，更换站台的德铁，总是会给你各种各样的“惊喜”。这还不包括不少临时改变线路，或拆分车体的“大招”。如果你刚到德国，建议你不要在没有当地人的陪同下尝试德铁。
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自行车能上火车
对于某些骑车族来说，部分德铁列车上允许搬自行车上车是一个福音。但不经常这么干的你千万不要忘了给你的自行车兄弟也买张车票。不然被检票员抓住了也算逃票，必须面对高额罚款。而在乘车高峰期间，你想搬个自行车上火车只有两种可能：忍受别人的白眼；或者根本上不了车。
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有车票不代表就有座位
对于德国的快速铁路来说，车票和座位是分开出售的。当你气喘吁吁的终于跑到你的车厢，却发现这里并没有你的栖身之处。所有的座位上都有电子标示显示相应的座位是否被占。但有一种特别反人类的标示是：“ggf. reserviert”，意思是可能被预订了。这时你会问德国人的严谨到哪里去了？到底是订了还是没订？坐在上面的人是订座的人，还是和我一样没有订座的可怜虫？无论如何，等这个座位真正的主人驾到了，他会让你知道的。
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正确的时间 正确的地点？
清楚标记你现在的方位位于即将进站列车的第几节车厢，多么人性化的一个设计，终于值得中国高铁来学习一下。然后你会发现，还是“然并卵”。当你规规矩矩的等在01号车厢的位置时，你会发现进站的列车车厢安排并不是像信息牌上的那样安排的，而是完全相反，你现在在最后一节车厢。恭喜！你的德铁车厢内托行李两万五千里长征已经正式开启。
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有关德铁：你不得不知的10个槽点
清静？在德铁里你就别想了
不得不说，这也是开车出行的另一大好处:不会有人在“休息区”（Ruhebereich）大声打电话或交谈。也没有哭喊的孩子以及和自己说疯人疯语的流浪汉。最让人受不了的是：那些以为全世界都应该喜欢他的音乐，用各种手机和音响直接大声播放音乐的自私变态狂。
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有关德铁：你不得不知的10个槽点
如果你运气好
当然，以上都是德铁的槽点，并不是你每次都会遇上的事情。如果你运气好，你会准点的乘上干净、整洁的列车。从容的找到靠窗户，带小桌子的座位坐下，享受桌子上的一杯香浓的咖啡，并和你同路人打开心扉，收获新的友谊。但关键词就是“运气”。如今这种“运气”对于德铁的乘客来说，已经越来越稀有了。
作者: 任琛, Elizabeth Grenier