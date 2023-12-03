11月德铁远程火车近半数晚点 问题出在哪？

（德国之声中文网）曾几何时，德国铁路以准时准点而闻名世界；而近年来，其公众形象却完全走向了另一个反面。在刚刚过去的11月，德铁（DB）运营的远程火车几乎有一半的班次都是晚点的。

一名德铁公司的发言人对《周日图片报》（Bild am Sonntag）表示，在上个月只有52%的ICE城际特快和IC城际列车是准点到达目的地。

这名发言人指出，造成大规模晚点的主要原因是一些“临时性的施工”比去年同期明显增多。75%的远程火车都因为线路上有至少一个建筑工地而导致减速。

由于铁路设施需要整修的工程大量积压，所以德铁今年不得不大幅增加施工量。该公司表示，今年额外投入了20亿欧元用于整修。从明年开始，该公司将把“许多较小的建设项目整合成紧凑的过渡性改造工程中”。

德国联邦交通部长维辛（Volker Wissing）表示，德国铁路的准点率如今不尽如人意，主要是由于过去几十年来在基础设施维护方面的疏忽。“要想让火车重新变得更加准时，除了对铁路线路进行全面的大检修之外别无他法”，这位自民党政治家表示。

连接曼海姆和法兰克福之间的铁路线将在明年得到全面翻新——这是德铁网络的主要动脉线路之一。维辛指出，在这一线路的整修完成之后，整个德国铁路的准时性和可靠性将会得到积极改善。

根据德铁的统计方法，只要火车到站时间晚于时刻表不到6分钟，就可以视作准点。而被取消的班次则不被纳入统计。此外，统计数据也没有考虑到因为晚点而导致乘客错过下一班换乘列车的情况。

在10月份，德铁ICE和IC列车的准点率也只有58.6%。“这样的准点率既不符合我们的自我要求，也无法匹配我们的乘客对我们所提供服务的合理预期”，德铁的这名发言人表示。

德铁不准时、机场陷混乱：德国行路难成常态

今年年初，德国铁路公司曾经设定了远程线路班次准点率超过70%的目标。现在来看，今年这一目标应该是无法达成了。11月时，该公司就已经坦言，鉴于前十个月的准点率只有大约66%，所以2023年应该又是达标失败的一年。

多年以来，原本以准时可靠而闻名国际的德国铁路，渐渐变成了晚点和不可靠的代名词，而且这一问题至今来看是日益严重：2021年的整体准点率还有75.2%，2022年就跌至65.2%。

（德新社）

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