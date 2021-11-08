11月中国进口大增 德国不是获益者

（德国之声中文网）根据中国海关总署周二（12月7日）公布的数字，今年11月中国的出口额达到3255亿美元，同比增加了21.4%，增幅低于10月份（27.1%）。进口（2538亿美元）同比增加了31.7%，远高于10月份的20.6%。

美联社报道分析，海外市场需求使得中国出口继续保持增长。而强劲的进口则表明，在政府打击房地产行业不良债务而导致的下滑之后，个人消费和其他需求正在回升。

德新社报道则称，11月中国出口增幅放缓的原因包括需求减弱以及生产成本提高；而进口增幅超预期，则一部分可归结于煤炭进口明显增加以及能源价格上涨。

因此德国出口商未能从中国强劲的进口需求中获益。11月，中国从德国的进口仅增加了3.3%，对德国的出口则大增29%。欧盟层面的情况也类似，11月中国对欧盟出口增长33.5%，进口则仅增加了4.2%。

今年第三季度中国经济增长速度同比出人意料地降至4.9%。因受9月份以来电力紧张和全球芯片短缺的制约，工业活动也受到影响。今年前三季度，中国的出口对GDP增长的贡献达到40%，但分析人士预计，这一势头将会减弱。全球疫情持续、原材料价格居高不下以及包括房地产市场危机在内的其它不确定因素可能让明年的经济增长放缓。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）也对中国经济增速放慢表达了忧虑。“中国实现了令人瞩目的经济复苏，但增长势头明显放缓”，格奥尔基耶娃周一在同中国总理李克强视频通话时说，鉴于中国是全球经济重要的推动力量，“支持高质量增长的有力措施不仅对中国，而且对全世界都有帮助”。

今年10月，国际货币基金组织对今明两年中国经济增长的预测分别为8%和5.6%。格奥尔基耶娃还呼吁仍处于贸易对峙中的美国和中国重新加强合作，强化作为经济和就业增长重要引擎的多边贸易体系。

12月6日，中国社会科学院在北京发布了2022年《经济蓝皮书》。社会科学院数量经济与技术经济研究所所长李雪松作“中国经济形势分析与预测”主题报告时表示，尽管今年三季度以后下行压力有所加大，但中国经济“总体上表现出较好复苏态势，经济增长处于合理区间，2021年中国经济增长速度有望达到8%左右，在全球遥遥领先”。

但李雪松表示，当前中国经济发展仍然面临不少困难，包括消费恢复仍然乏力，有效需求偏弱；大宗商品价格上涨显著抬升了中下游企业特别是中小微企业生产成本；个别大型房企因盲目扩张和经营管理不善导致风险暴露等。对于明年中国经济的预测，李雪松表示，随着主要经济体产能逐步修复，中国出口替代效应将有所减弱，预计2022年中国经济增长5.3%左右。

（美联社、德新社、路透社）

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