11名学生遭拘捕 港官员:社会各方保持平静

(德国之声中文网) 根据香港媒体《香港01》的报导，香港行政会议成员林政财在接受访问时表示，他个人希望香港政府能「从善如流」，让大家重建沟通平台。 他也强调，香港特首林郑月娥有听到各方的意见，并呼吁社会各方保持平静，不需要增加压力。 他说: 「我觉得没有一个人想见到整个社会无法沟通，甚至有流血事件发生。 如果我发声能让空间变大，我觉得这是应该做的。 」

香港周三 (6月12日) 在立法会外面爆发激烈警民冲突，而虽然最终抗议民众在周四 (6月13日) 清晨陆续散去，香港警方却也于当天开始展开大规模的拘捕。 消息指出，目前已知至少有11人遭警方逮捕，并以不同罪名起诉。 其中，香港大学校委会学生代表黄程锋向媒体透露，已有两位港大学生遭警方以 「游荡罪」逮捕。 此外，有一名香港城市大学的学生被控告暴动，而另一名香港浸会大学学生被捕但未起诉。

另一方面，周四晚间，社群媒体Telegram的群组内传出香港警方准备带着搜查令，到香港大学校内宿舍李国贤堂进行搜索的消息。 消息传出后，香港立法会议员邝俊宇跟许智峯立即到场关切。 香港大学利铭泽堂及李国贤宿舍的舍监周四深夜纷纷出面表示，并未收到警方要前往搜索的通知。 具了解，两名遭逮捕的港大学生都住在李国贤堂宿舍，而他们后来都获得保释。

立法会议员邝俊宇跟许智峯在接受香港媒体访问时表示，确实有收到警方要前往宿舍搜索的消息，但不明白后来为何警方未现身。 但许智峯也强调，警方可能前来搜索宿舍的消息已让港大弥漫白色恐怖的氛围，学生担心警方的行动会影响他们的住处。

地铁站静坐抗议

由数名雨伞革命学生领袖所组成的组织香港众志，周五早上在香港地铁的美孚站大厅跪地请愿。 香港众志的成员拉开绿色丝带并手持标语，除了指控香港警方为暴徒及呼吁民众参与下周一新一波的罢工罢课外，也透过大声公高喊「反送中」的口号。

根据香港电台报导，香港众志将整个请愿过程透过脸书直播，而现场除了有多名乘客替他们加油打气外，也有人批评他们的行为是阻碍香港市民上班。 然而，在香港众志结束请愿准备离去时，在地铁站外被香港警方阻挠。

根据香港众志Telegram社群内的对话纪录，香港警方声称众志成员违反了港铁附例，所以港铁职员需要他们提供身分证件。 但此时，港铁职员则在一旁表示稍早已核对过身分，不需再次核对。 当香港众志的主席林朗彦问警方他们违反哪一条罪刑时，警方仅说是与《公安条例》中的集会相关规定有关。 最后警方在抄下香港众志成员的证件后才归还放行。



