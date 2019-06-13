 11名学生遭拘捕 港官员:社会各方保持平静 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

11名学生遭拘捕 港官员:社会各方保持平静

在香港警民爆发大规模冲突的隔天，香港警方开始追捕于周三参与立法会外集会的学生，目前已知至少有11人遭拘捕。

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/T. Peter)

继周三爆发激烈警民冲突后，周四陆续传出香港警方有意到大学宿舍进行搜索的消息。 后来证实警方并未到宿舍搜索，但该消息已使大学校园弥漫恐怖氛围。

(德国之声中文网) 根据香港媒体《香港01》的报导，香港行政会议成员林政财在接受访问时表示，他个人希望香港政府能「从善如流」，让大家重建沟通平台。 他也强调，香港特首林郑月娥有听到各方的意见，并呼吁社会各方保持平静，不需要增加压力。 他说: 「我觉得没有一个人想见到整个社会无法沟通，甚至有流血事件发生。 如果我发声能让空间变大，我觉得这是应该做的。 」

香港周三 (6月12日) 在立法会外面爆发激烈警民冲突，而虽然最终抗议民众在周四 (6月13日) 清晨陆续散去，香港警方却也于当天开始展开大规模的拘捕。 消息指出，目前已知至少有11人遭警方逮捕，并以不同罪名起诉。 其中，香港大学校委会学生代表黄程锋向媒体透露，已有两位港大学生遭警方以 「游荡罪」逮捕。 此外，有一名香港城市大学的学生被控告暴动，而另一名香港浸会大学学生被捕但未起诉。

另一方面，周四晚间，社群媒体Telegram的群组内传出香港警方准备带着搜查令，到香港大学校内宿舍李国贤堂进行搜索的消息。 消息传出后，香港立法会议员邝俊宇跟许智峯立即到场关切。 香港大学利铭泽堂及李国贤宿舍的舍监周四深夜纷纷出面表示，并未收到警方要前往搜索的通知。 具了解，两名遭逮捕的港大学生都住在李国贤堂宿舍，而他们后来都获得保释。

立法会议员邝俊宇跟许智峯在接受香港媒体访问时表示，确实有收到警方要前往宿舍搜索的消息，但不明白后来为何警方未现身。 但许智峯也强调，警方可能前来搜索宿舍的消息已让港大弥漫白色恐怖的氛围，学生担心警方的行动会影响他们的住处。

地铁站静坐抗议

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/T. Siu)

此外，周五陆续有政治团体在香港地铁站持续为定于下周日与周一举行的游行及罢工进行请愿。

由数名雨伞革命学生领袖所组成的组织香港众志，周五早上在香港地铁的美孚站大厅跪地请愿。 香港众志的成员拉开绿色丝带并手持标语，除了指控香港警方为暴徒及呼吁民众参与下周一新一波的罢工罢课外，也透过大声公高喊「反送中」的口号。

根据香港电台报导，香港众志将整个请愿过程透过脸书直播，而现场除了有多名乘客替他们加油打气外，也有人批评他们的行为是阻碍香港市民上班。 然而，在香港众志结束请愿准备离去时，在地铁站外被香港警方阻挠。

根据香港众志Telegram社群内的对话纪录，香港警方声称众志成员违反了港铁附例，所以港铁职员需要他们提供身分证件。 但此时，港铁职员则在一旁表示稍早已核对过身分，不需再次核对。 当香港众志的主席林朗彦问警方他们违反哪一条罪刑时，警方仅说是与《公安条例》中的集会相关规定有关。 最后警方在抄下香港众志成员的证件后才归还放行。


 

DW.COM

美国会隔海「反送中」 施压总统关注人权

美国跨党派议员用法案要求总统和行政单位采取措施，警告香港政府若牺牲民主人权与中国靠拢，将会付出代价。 (14.06.2019)  

"香港社会现在不是只向钱看的"

经过几日的延迟后，大陆民众也开始对香港近日的"反修例"展开讨论。对于港人为何走上街头，官媒称是"受到西方蛊惑"，还有中国网友将其解读为"本质是经济问题"。港人则攻击了"有钱就不闹事的墙内思维"，强调抗议是自由意志的体现。 (13.06.2019)  

相关内容

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen

风暴后的宁静: 香港示威民众72人受伤 13.06.2019

经过一夜动荡，大部份民众都已散去，香港街头暂时回归平静。清早，数百位防暴警察在晚间重新整队，示威者则整理食粮、饮用水、护目镜与头盔。街上到处是散落的纸屑。

USA Trump und Pelosi in Washington

美国会隔海「反送中」 施压总统关注人权 14.06.2019

美国跨党派议员用法案要求总统和行政单位采取措施，警告香港政府若牺牲民主人权与中国靠拢，将会付出代价。

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen

香港逃犯条例二读推迟 示威者与警方发生冲突 12.06.2019

香港立法会今天（周三）开始二读《逃犯条例》，会议前约三小时，大批反对修例的民众就占据附近马路，迫使立法會主席梁君彥在早上10點52分宣布延後原定於11點舉行的二讀會議。而到了下午，示威者与警方发生了冲突，双方都有人员受伤。

广告

媒体看中国

China Carrie Lam Regierungschefin Hong Kong (Reuters/B. Yip)

德语媒体：“束手无策”的港府

德国《日报》发表评论称，港府不顾民意而推进修例是“丧失理智”；而德意志广播电台则分析了特首林郑月娥的两难处境——如果她保持强硬态度，香港局势可能失控，如果向示威者让步，她则会被北京抛弃。  