时政风云

102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争

她从二战和乌克兰大饥荒中幸存下来，如今却要再度经历一场残酷的战争。百岁老人雅洛什天天都在盼着乌克兰取得胜利，希望自己在前线作战的孙子们能够安全回家。