 102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2022

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时政风云

102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争

她从二战和乌克兰大饥荒中幸存下来，如今却要再度经历一场残酷的战争。百岁老人雅洛什天天都在盼着乌克兰取得胜利，希望自己在前线作战的孙子们能够安全回家。

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