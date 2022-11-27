102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争

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她从二战和乌克兰大饥荒中幸存下来，如今却要再度经历一场残酷的战争。百岁老人雅洛什天天都在盼着乌克兰取得胜利，希望自己在前线作战的孙子们能够安全回家。
依照德国政府的说法，时代正面临转折。柏林将俄罗斯入侵乌克兰后德国的外交和国防政策改革称为「时代转折」(Zeitenwende)。这一词汇被选为2022年德语年度热词。
欧洲理事会主席米歇尔周四在北京与中国领导人习近平会晤。习近平表示将继续从战略高度发展中欧关系，并呼吁欧盟超越冷战思维和意识形态对立。米歇尔则敦促中国发挥对俄影响力协助结束乌克兰战争。
德国联邦议院周三（11月30日）批准了一项决议，承认乌克兰1930年代的“大饥荒”为种族灭绝。决议认为“大批民众死于饥饿并不是粮食歉收的结果；斯大林领导的苏联政治领导层应对其负责”。
歐洲議會23日通過決議，認定俄羅斯在烏克蘭的作為，顯示她是「支持恐怖主義國家」。這是由歐洲議會作出的決定，但這個標籤的實際效用仍然未明。
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