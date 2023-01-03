100年前第一家中餐馆在德国开张

（德国之声中文网）1923年可谓魏玛共和国的命运之年，那一年，经济瘫痪，国家破产，大举印钞导致了恶性通货膨胀。你知道买一块面包多少钱吗？250亿马克！但是，那一年里不是只有发生了灾难。

柏林康德大街130b号第一家中餐馆于1923年开张。在德国的联邦政治教育中心的出版物里，人们在一篇研究柏林历史的文章里读到，"它由当年的使团厨师经营，取名为'天津'。今天，柏林康德大街130b号同莱布尼茨大街交叉街口的那栋房子还在，不很显眼，一楼是眼镜店和药店。"

据那篇文章，中国人早在20世纪初期便来到德国，他们当中有人在位于夏洛特堡的工大读大学，当时的中国大使馆就在附近的选帝侯大街（Kurfürstendamm）。二十年代，1902年成立的学生会会址在康德大街118号。直到今天，康德大街被誉为柏林的"中国城"，当然，它无法同旧金山或者纽约的唐人街相提并论。

研究中国移民问题数十年之久的历史学家阿门达（Lars Amenda）说，"二十年代，经营一家不是欧洲人熟悉的饮食店，是绝对少有的。柏林的这家'天津中餐馆'可能是德国第一家中餐馆，它也服务于德国食客，对年轻的知识分子有吸引力。"

阿门达生活在汉堡，他说，汉堡也出现这种发展，但迄今对此没有研究。"当年警察署注意到，1920年前后，从英国港口城市来了一批中国人，他们在汉堡圣保利区经营小商店和餐馆，主要提供粤菜，因为水手中很多都是香港人。但是，今天很难查到有关这些早期店铺的信息。"阿门达说，由于航运活动频繁，相关食材获取容易，酱油、佐料、鱼干、豆腐等都能买到。

一份汉堡导游书里存有早期中餐馆的资料，阿门达说，那是一则广告，内容是："北京 - 杂碎餐馆，德国首家且独家，爵士乐"。餐馆的位置应该在市内Fuhlentwiete街27号。"完全找不到其它相关的报道，简直不可思议。也许它从未开张过，或者只经营了很短时间。"

汉堡早期中餐馆不是面对德国人的，来自中国的船员是其主要客人。此外，还出现了中国人开的娱乐场馆，歌舞表演一应俱全。据阿门达的叙述，德国著名作家、评论家图霍尔斯基（Kurt Tucholsky）曾对"新中国"充满向往。

“硬菜”莫问出处 一问一个错误 靠中餐馆走红的幸运饼干 在全球许多国家，中餐馆的传统饭后茶点都是幸运饼干（Fortune cookies），而食客也很期待饼干内小签条的格言。只有在中国，餐馆老板根本不知幸运饼干为何物。据悉，这种饼干最早是由19世纪末或20世纪初的移民到加利福尼亚的日本人发明的，日本一些地方有带有籤语的日式煎饼。

“硬菜”莫问出处 一问一个错误 瑞典小肉丸是土耳其特产 全球各地的宜家商场餐厅里的肉丸子Köttbullar，也被叫做瑞典肉丸子，味道鲜美、价格实惠，大受欢迎。不过瑞典自己透露，这道标志性菜肴的配方实际上来自土耳其。 瑞典国王查尔斯十二在18世纪曾流亡奥斯曼帝国，他回到瑞典时，也把这道菜带了回来。 有别于土耳其人的传统，瑞典人和宜家餐厅会给小肉丸子浇上肉汁和蔓越莓果酱。

“硬菜”莫问出处 一问一个错误 英式松饼来自美国 英式松饼其实不是英国本土食物。1874年，一个叫Samuel Bath Thomas的英国人移民到了美国。在那里他才获得了成功，这种不用烤箱，能用煎盘制作出来的松饼大受欢迎。这种英式松饼从美国进口到英国多年后，英国本土才开始自行生产。

“硬菜”莫问出处 一问一个错误 土耳其烤肉：德土“联姻”？ 全球许多地方都可以吃到这种土耳其“肉夹馍”，许多人都说这种经济实惠的快餐最初起源于德国。据说，在土耳其出生、曾在柏林居住的一名餐馆老板Kadir Nurman是首名将土耳其传统烤肉塞入到扁面包里的人。尽管许多人质疑他在1972年的“发明”，但是此人无疑推动了土耳其烤肉成为流行德国乃至全球的一道快餐。

“硬菜”莫问出处 一问一个错误 “可颂”不是法国血统 在法国，没有哪家面包店不卖“可颂”（ Croissant，亦以“羊角面包”出名），不过，这个法国人的标配早餐并不源起于法国，而是来自奥地利的“kipferl”，由奥地利士兵带到了法国。而“kipferl”的起源则与奥斯曼帝国有关。

“硬菜”莫问出处 一问一个错误 墨西哥铁板烧和卷饼：发源地是别处 西班牙语中“faja”意为皮带或小腰带，而“fajita”是指这道菜中的群边牛排（形容牛肉条被切成像女生裙子一样的形状）。这个在墨西哥餐馆菜单上常见的铁板烧，其实来自德克萨斯州。上图的油炸卷饼也有着相似的故事，不过它的发源地既不是德克萨斯，也不是墨西哥，它是亚利桑那州的发明。

“硬菜”莫问出处 一问一个错误 百吉饼的“祖先”在波兰 百吉饼也被叫做贝果面包。许多人都认为，这种面包圈是纽约本土产物，至少来自美国。其实它来自波兰的犹太区。被传到美国之前，百吉饼是波兰人的主食面包。

“硬菜”莫问出处 一问一个错误 是谁发明了鹰嘴豆泥？ 虽然鹰嘴豆泥的成分很简单（鹰嘴豆、芝麻酱、橄榄油、柠檬、大蒜、盐）。不过，有关它的起源却存在争议。黎巴嫩和以色列都声称是鹰嘴豆泥的发明者，这场争吵甚至演变成一场“鹰嘴豆泥战”。 作者: Cristina Burack



电影里的上海餐厅象征了远航和国际化

三十年代纳粹上台后以及后来战争年代，国际餐饮业在德国每况愈下，但却没有完全消失。由Hans Albers主演的《7号伟大自由》影片里，有一个虚构的"上海餐厅"，Alers饰演的主人公正是在这里做出重新出海的决定。阿门达说，"'上海餐厅'在此象征了远航和国际化。"

战后，中餐馆很快变成远方世界的代名词。今天呢？据Yougov一项具有代表性的调查，德国成年人当中，中国餐馆受人喜爱的程度仅次于意大利餐馆和希腊餐馆，排位第三。

时至今日，不可否认，在2023年的德国，人们对中餐馆仍不乏偏见，如点菜说号码（点一份43号！），菜单是塑料的。并不是总有北京烤鸭，但糖醋排骨、牛肉、鸭肉、炒面等一定会有的，对了，还会放味精，吃多了会头疼、全身疼、恶心，即得了所谓的"中餐馆综合症"。

德国的中餐馆，尤其在德国东部，常常是由越南人经营，他们当中很多是民德时期的合同工，两德统一后，留在这里开始为生计打拼。

今日德国有数不清的中餐馆。在汉堡这家名叫Dim sum Haus的中餐馆位于中央火车站附近，自1964年营业至今，它自称是全市历史最悠久的中餐馆。在慕尼黑，有一家历史更长的中餐馆"香港"，但经营了65年之后于2018年关闭。柏林"龙门"中餐馆已于1969年开张，它的主人告诉记者，菜一定要上足，让客人吃不完，否则便是老板上菜不够吃，有失餐馆的颜面。

（德新社）

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