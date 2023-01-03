100年前第一家中餐馆在德国开张

也许中餐馆登陆德国的历史还更早些，但有史料可寻的第一家中餐馆，是柏林康德大街由中国使团厨师经营的"天津"餐馆。
（德国之声中文网）1923年可谓魏玛共和国的命运之年，那一年，经济瘫痪，国家破产，大举印钞导致了恶性通货膨胀。你知道买一块面包多少钱吗？250亿马克！但是，那一年里不是只有发生了灾难。
柏林康德大街130b号第一家中餐馆于1923年开张。在德国的联邦政治教育中心的出版物里，人们在一篇研究柏林历史的文章里读到，"它由当年的使团厨师经营，取名为'天津'。今天，柏林康德大街130b号同莱布尼茨大街交叉街口的那栋房子还在，不很显眼，一楼是眼镜店和药店。"
据那篇文章，中国人早在20世纪初期便来到德国，他们当中有人在位于夏洛特堡的工大读大学，当时的中国大使馆就在附近的选帝侯大街（Kurfürstendamm）。二十年代，1902年成立的学生会会址在康德大街118号。直到今天，康德大街被誉为柏林的"中国城"，当然，它无法同旧金山或者纽约的唐人街相提并论。
研究中国移民问题数十年之久的历史学家阿门达（Lars Amenda）说，"二十年代，经营一家不是欧洲人熟悉的饮食店，是绝对少有的。柏林的这家'天津中餐馆'可能是德国第一家中餐馆，它也服务于德国食客，对年轻的知识分子有吸引力。"
阿门达生活在汉堡，他说，汉堡也出现这种发展，但迄今对此没有研究。"当年警察署注意到，1920年前后，从英国港口城市来了一批中国人，他们在汉堡圣保利区经营小商店和餐馆，主要提供粤菜，因为水手中很多都是香港人。但是，今天很难查到有关这些早期店铺的信息。"阿门达说，由于航运活动频繁，相关食材获取容易，酱油、佐料、鱼干、豆腐等都能买到。
一份汉堡导游书里存有早期中餐馆的资料，阿门达说，那是一则广告，内容是："北京 - 杂碎餐馆，德国首家且独家，爵士乐"。餐馆的位置应该在市内Fuhlentwiete街27号。"完全找不到其它相关的报道，简直不可思议。也许它从未开张过，或者只经营了很短时间。"
汉堡早期中餐馆不是面对德国人的，来自中国的船员是其主要客人。此外，还出现了中国人开的娱乐场馆，歌舞表演一应俱全。据阿门达的叙述，德国著名作家、评论家图霍尔斯基（Kurt Tucholsky）曾对"新中国"充满向往。
三十年代纳粹上台后以及后来战争年代，国际餐饮业在德国每况愈下，但却没有完全消失。由Hans Albers主演的《7号伟大自由》影片里，有一个虚构的"上海餐厅"，Alers饰演的主人公正是在这里做出重新出海的决定。阿门达说，"'上海餐厅'在此象征了远航和国际化。"
战后，中餐馆很快变成远方世界的代名词。今天呢？据Yougov一项具有代表性的调查，德国成年人当中，中国餐馆受人喜爱的程度仅次于意大利餐馆和希腊餐馆，排位第三。
时至今日，不可否认，在2023年的德国，人们对中餐馆仍不乏偏见，如点菜说号码（点一份43号！），菜单是塑料的。并不是总有北京烤鸭，但糖醋排骨、牛肉、鸭肉、炒面等一定会有的，对了，还会放味精，吃多了会头疼、全身疼、恶心，即得了所谓的"中餐馆综合症"。
德国的中餐馆，尤其在德国东部，常常是由越南人经营，他们当中很多是民德时期的合同工，两德统一后，留在这里开始为生计打拼。
今日德国有数不清的中餐馆。在汉堡这家名叫Dim sum Haus的中餐馆位于中央火车站附近，自1964年营业至今，它自称是全市历史最悠久的中餐馆。在慕尼黑，有一家历史更长的中餐馆"香港"，但经营了65年之后于2018年关闭。柏林"龙门"中餐馆已于1969年开张，它的主人告诉记者，菜一定要上足，让客人吃不完，否则便是老板上菜不够吃，有失餐馆的颜面。
（德新社）
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