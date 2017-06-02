100变97：取现金要付费？

（德国之声中文网）据《南德意志报》报道，国际货币基金组织有专家建议，在必要情况下，可以考虑对提取现金征收惩罚性手续费，以防止储户从银行取出现金，藏到自家的枕头里。

在一份名为"负利率之下的货币政策：让现金与电子货币脱钩"（Monetary Policy with Negative Interest Rates: Decoupling Cash from Electronic Money）的工作文件中，国际货币基金组织专家就在经济危机中如何刺激民众用存款消费做出了一些设想和建议，其中包括如何阻止人们从银行提取现金。

建议之一是，提高提取现金的成本。例如收取3%的"现金利息"，就是说如果客户在提款机上取100欧元，结果只能拿到97欧元。作者认为，如果此类惩罚性利息高到一定程度，人们在取现金之前就会三思而后行。

更具体来说，担心自己的存款贬值的储户，会倾向于更多现金消费。但如果银行引入个人用户负利率，就会促使人们将存款从银行取出，囤积在家里。所以只有对持有现金本身进行制裁，才能收到预期效果。

作者认为，这一制度"技术上有可操作性，而且不须对央行的权限作出改动"。

文件作者之一阿森马赫（Katrin Assenmacher）是欧洲央行货币政策战略部门的负责人。《南德意志报》分析道，这样的建议出现在欧洲央行高管撰写的工作文件里，并不一定意味着欧洲央行真的计划让现金贬值，但这显示出央行专家在对哪些问题进行思考、讨论。报道称，欧洲央行对有关询问不予置评。

与有关讨论相关的背景是，欧元区的零利率政策已持续多年，一旦发生经济衰退，欧洲央行已无法再降息以刺激经济。一个可能的选项是鼓励消费、消化存款。

今年3月初，欧洲央行利率决议出炉，维持三大利率不变，而且预期在2019年年内不会加息。

对此多个欧洲国家金融界早已提出批评。2018年10月，德国银行业协会向欧洲央行提出要求，结束负利率时代。目前银行若想将资金短期存放欧洲央行，还要受到支付-0.4%负利率的处罚。