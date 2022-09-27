10%：欧元区通胀率创历史最高纪录

（德国之声中文网）根据欧盟统计局的最新估计，由19个成员国组成的欧元区9月份的通货膨胀率达到10%，是欧元区历史上的最高值。

该地区8月份的通胀率为9.1%，一年前为3.2%。

能源价格飙升是主要原因

欧元区出现高通胀率的主要原因是电力和天然气价格的飙升，同时也来自人们对经济衰退的预期。该地区能源价格比去年上涨了40.8%，而食品、酒类和烟草的价格在9月份上涨了11.8%，高于8月份的10.6%。

爱沙尼亚9月份的通胀率居于欧元区之最，高达24.2%，但略低于8月份的25.2%。

立陶宛、拉脱维亚和荷兰紧随其后，其通货膨胀率分别为22.5%、22.4%和17.1%。

根据欧盟统计局的数据，德国的通胀率为10.9%。德国政府周四（9月29日）提出了一项新的2000亿欧元救济计划，以应对能源价格的飙升。

来自俄罗斯的天然气供应受到限制，导致价格暴涨。与此同时，有欧洲官员指责俄罗斯国营天然气公司Gazprom 趁机巧取豪夺。

（德新社、美联社）

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