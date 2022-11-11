10月德国通胀再破10% 专家：还没到头

（德国之声中文网）据联邦统计局周五（10月28日）公布的最新数字，10月德国消费品价格同比上升10.4%，高于专家预期。路透社询问的经济学家预计本月的通胀率为10.1%。9月份德国的通胀达10.0%，为1951年来的最高点。

鉴于乌克兰战争的后果，能源价格上涨尤其剧烈。10月份能源价格同比上涨43%；食品价格上涨20.3%。

接下来几个月，德国消费者要做好价格继续上涨的准备。据慕尼黑ifo经济研究所的每月问卷调查显示，10月份有一半的企业表示，将不得不提高价格。

该研究所的经济景气问题专家沃尔默斯豪泽（Timo Wollmershäuser）表示，通胀趋势尚未得到抑制，"尤其是能源价格高涨还没有完全波及到消费者身上"。食品零售商家几乎都在计划进一步提高价格。德国联邦银行估计，接下来数月，德国的通胀率将保持在10%以上。

越来越多德国人走进当铺

尽管生活消费成本上升，德国第三季度经济仍增长了0.3%。但多数专家预计德国经济将面临衰退，原因之一是价格飙升限制了消费者的购买力，同时疫情期间节省下来的消费开支可能已经逐渐消耗殆尽。

金属行业下周警告性罢工

在通胀居高不下的背景下，德国部分行业的劳资谈判面临困境。在与雇主方的薪资谈判陷入僵局后，本周五金属行业工会（IG Metall）呼吁金属和电子行业企业的员工举行警告性罢工。金属行业工会是德国最大的工会，拥有380万成员。

工会方要求全德范围内该行业企业员工的薪资提高8%，雇主方提出的方案是发放一次性的"通胀补贴"3000欧元，但暂不规定长期提薪。工会方强调，鉴于消费价格飙升，一次性补贴不足以改变员工实际收入减少的现实。

如果雇主方不提出新的协议方案，部分金属企业员工们将于下周一开始警告罢工。

（路透社、德新社、德广联）

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