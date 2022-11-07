10月中国PPI同比下降1.3% CPI同比上涨2.1%

（德国之声中文网）中国国家统计局11月9日公布最新统计数据。2022年10月，中国全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1.3%，环比上涨0.2%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比上涨0.3%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.2%，工业生产者购进价格上涨7.5%。

此前路透社对分析人士进行调查，预测10月中国全国工业生产者出厂价格同比下降幅度为1.5%。

统计局公布的数据显示，10月工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降2.5%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.81个百分点。

另外，今年10月，中国全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨2.5%；食品价格上涨7.0%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨3.3%，服务价格上涨0.4%。1­­—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。

中国国家统计局城市司高级统计师董莉娟对10月份CPI和PPI数据进行解读时表示：“10月份，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，居民消费价格涨幅有所回落。同期部分行业需求有所增加，全国PPI环比小幅上涨，但受去年同期对比基数较高影响，同比由涨转降。”

中国经济增长在最近几个月明显放缓，主要原因是官方坚持执行的清零政策以及疫情持续三年对供应链构成的影响，这同时对生产和消费都再进一步构成影响。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

（路透社）

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