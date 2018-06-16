10万买半个鸡蛋--委内瑞拉陷入严重危机

停水、停电；自动取款机只能插卡，不能吐钱，10万当地货币只购买半个鸡蛋。委内瑞拉这个地区首府，将该国的严重经济与政治危机表现得淋漓尽致。
(德国之声中文网）停电是家常便饭，自来水一个月只来一次。自动取款机只能插卡却不能吐钱，公交车一等就是好几个小时。欢迎来到圣胡安德洛斯莫罗斯--委内瑞拉瓜里科州的首府！在这里，几乎没有运转正常的基础设施。
39岁的小学教授涅维斯(Florimar Nieves)说："一个月只供应一次自来水，其他时候我们必须自己出去买水。……有时，停电的时长还会超过24小时。"
圣胡安德洛斯莫罗斯并非什么偏远山村，而是拥有16万人口的中型城市，距离委内瑞拉首都卡拉卡斯只有150公里。但是，这里的每一个角落，都将委内瑞拉的严重经济与政治危机体现得淋漓尽致。
涅维斯和她的两个女儿、一个外孙女生活在圣胡安德洛斯莫罗斯市郊，在这片遍布着未完工住房的街区里，瘦骨嶙峋的流浪狗在肮脏不堪的街道上游荡。涅维斯花费她收入的1/4用来购买水，而她正在医科大学就读的女儿，则经常去邻居家上网。
不过，在这座破败的城市里，抗议事件和食物、药品等物资一样稀少。许多居民似乎已经向命运投降。他们收集雨水，向上苍祈祷频繁停电不要损坏家里的电器设备。
社会学家科埃略(Francisco Coello)说，许多民众在经历了20年的查维斯统治之后，对危机听之任之，"因为他们从未见过其他的可能。"
现任总统马杜罗经常将各类过失归咎于"反对党搞破坏"。但是科埃略指出，委内瑞拉政府让民众仿佛生活在全世界最大的孤儿院里，"他们要么离开这个国家，要么就得指望政府给他们点好处。营养不良、教育程度低下的民众，确保了政权的延续。"
通货膨胀将达1000000%
国际货币基金组织预计，委内瑞拉的通货膨胀率今年将达到1000000%。而该国曾经是世界最大的十个石油出口国之一。
由于通胀极其严重，现金几乎从流通中消失。
在圣胡安德洛斯莫罗斯，自动取款机也停止了运行，居民不得不在银行排队等待数小时才能取款。而且，他们最多只能提取10万玻利瓦尔，大概能买半个鸡蛋。
马杜罗承认经济失败
本周初，该国总统马杜罗承认经济失败。他发誓要让石油产量增长4倍。该国的石油产量从10年前的每天320万桶的高位，下降到2018年的每天150万桶的30年最低点。不过他也表示，预计需要两年才能看到"经济繁荣"的表现。
为了挽救经济，马杜罗政府宣布启动五大经济恢复与增长措施，其中就包括新一轮币值调整，货币面值削减5个零--他的前任查韦斯10年前也有类似操作，他减了3个0，然而未能阻止该国继续滑入经济危机。
长期以来， 中国是委内瑞拉的亲密盟友和债主，并在委内瑞拉进行了大规模投资。据估计2005至2016年期间，北京政府向该国政府提供了超过620亿美元的贷款，以换取石油作为回报。
文山/王凡/达扬（法新社，路透社等）