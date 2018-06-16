 10万买半个鸡蛋--委内瑞拉陷入严重危机 | 经济纵横 | DW | 04.08.2018

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经济纵横

10万买半个鸡蛋--委内瑞拉陷入严重危机

停水、停电；自动取款机只能插卡，不能吐钱，10万当地货币只购买半个鸡蛋。委内瑞拉这个地区首府，将该国的严重经济与政治危机表现得淋漓尽致。

Hand hält braunes Hühnerei (Colourbox/C Jansuebsri)

当地居民在银行提款数额有上限，一次能提出的钱还不够买个鸡蛋

(德国之声中文网）停电是家常便饭，自来水一个月只来一次。自动取款机只能插卡却不能吐钱，公交车一等就是好几个小时。欢迎来到圣胡安德洛斯莫罗斯--委内瑞拉瓜里科州的首府！在这里，几乎没有运转正常的基础设施。

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迄今为止，委内瑞拉总统马杜罗一直视军方为坚强后盾，然而现在似乎有部分军人已经开始反叛。马杜罗总统认为，这是"境外敌对势力"所操纵的。 (07.08.2017)

委内瑞拉备受争议的修宪计划和持续的暴力示威令其总统马杜罗（Maduro）陷入孤立。不过传统的伙伴仍继续坚定不移的支持社会主义党，是美国这个共同的敌人将他们团结在一起。 (04.08.2017)

39岁的小学教授涅维斯(Florimar Nieves)说："一个月只供应一次自来水，其他时候我们必须自己出去买水。……有时，停电的时长还会超过24小时。"

圣胡安德洛斯莫罗斯并非什么偏远山村，而是拥有16万人口的中型城市，距离委内瑞拉首都卡拉卡斯只有150公里。但是，这里的每一个角落，都将委内瑞拉的严重经济与政治危机体现得淋漓尽致。

涅维斯和她的两个女儿、一个外孙女生活在圣胡安德洛斯莫罗斯市郊，在这片遍布着未完工住房的街区里，瘦骨嶙峋的流浪狗在肮脏不堪的街道上游荡。涅维斯花费她收入的1/4用来购买水，而她正在医科大学就读的女儿，则经常去邻居家上网。

  • Menschen in Caracas, Venezuela, durchsuchen Müllsäcke nach Lebensmitteln (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    在垃圾箱中寻找食物

    在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

  • Eine Frau in Caracas vor einem fast leeren Kühlschrank (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    空荡荡的冰箱和食品柜

    委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

  • Eine Wand in Caracas mit Graffitis, unter anderem mit den Schriftzügen Hunger und Dictadura (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    到处是饥荒

    有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

  • Mneschen drängen sich vor einer Lebensmittelausgabe in Caracas (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    援助组织难以招架

    虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

  • Männer in Caracas stehen Schlange vor einer Lebensmittelausgabe (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    为获取一点点粮油排长队

    哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

  • Hunger in Venezuela (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    对新一轮难民危机的担忧

    去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。


不过，在这座破败的城市里，抗议事件和食物、药品等物资一样稀少。许多居民似乎已经向命运投降。他们收集雨水，向上苍祈祷频繁停电不要损坏家里的电器设备。

社会学家科埃略(Francisco Coello)说，许多民众在经历了20年的查维斯统治之后，对危机听之任之，"因为他们从未见过其他的可能。"

现任总统马杜罗经常将各类过失归咎于"反对党搞破坏"。但是科埃略指出，委内瑞拉政府让民众仿佛生活在全世界最大的孤儿院里，"他们要么离开这个国家，要么就得指望政府给他们点好处。营养不良、教育程度低下的民众，确保了政权的延续。"

Venezuela Bolivar Banknote Geldschein Währung (picture-alliance/dpa/F. Batista)

委内瑞拉货币玻利瓦尔货币改值

通货膨胀将达1000000%

国际货币基金组织预计，委内瑞拉的通货膨胀率今年将达到1000000%。而该国曾经是世界最大的十个石油出口国之一。

由于通胀极其严重，现金几乎从流通中消失。

在圣胡安德洛斯莫罗斯，自动取款机也停止了运行，居民不得不在银行排队等待数小时才能取款。而且，他们最多只能提取10万玻利瓦尔，大概能买半个鸡蛋。

马杜罗承认经济失败

本周初，该国总统马杜罗承认经济失败。他发誓要让石油产量增长4倍。该国的石油产量从10年前的每天320万桶的高位，下降到2018年的每天150万桶的30年最低点。不过他也表示，预计需要两年才能看到"经济繁荣"的表现。

为了挽救经济，马杜罗政府宣布启动五大经济恢复与增长措施，其中就包括新一轮币值调整，货币面值削减5个零--他的前任查韦斯10年前也有类似操作，他减了3个0，然而未能阻止该国继续滑入经济危机。

长期以来， 中国是委内瑞拉的亲密盟友和债主，并在委内瑞拉进行了大规模投资。据估计2005至2016年期间，北京政府向该国政府提供了超过620亿美元的贷款，以换取石油作为回报。

文山/王凡/达扬（法新社，路透社等）

 

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贫困交加的委内瑞拉人

委内瑞拉持续不断的政治和经济危机导致该国居民生活在水深火热之中。人们为购买较便宜的食品需要排队数小时，甚至在垃圾中寻找能够充饥的食物。 (29.11.2017)  

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