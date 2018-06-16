10万买半个鸡蛋--委内瑞拉陷入严重危机

(德国之声中文网）停电是家常便饭，自来水一个月只来一次。自动取款机只能插卡却不能吐钱，公交车一等就是好几个小时。欢迎来到圣胡安德洛斯莫罗斯--委内瑞拉瓜里科州的首府！在这里，几乎没有运转正常的基础设施。

39岁的小学教授涅维斯(Florimar Nieves)说："一个月只供应一次自来水，其他时候我们必须自己出去买水。……有时，停电的时长还会超过24小时。"

圣胡安德洛斯莫罗斯并非什么偏远山村，而是拥有16万人口的中型城市，距离委内瑞拉首都卡拉卡斯只有150公里。但是，这里的每一个角落，都将委内瑞拉的严重经济与政治危机体现得淋漓尽致。

涅维斯和她的两个女儿、一个外孙女生活在圣胡安德洛斯莫罗斯市郊，在这片遍布着未完工住房的街区里，瘦骨嶙峋的流浪狗在肮脏不堪的街道上游荡。涅维斯花费她收入的1/4用来购买水，而她正在医科大学就读的女儿，则经常去邻居家上网。

贫困交加的委内瑞拉人 在垃圾箱中寻找食物 在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

贫困交加的委内瑞拉人 空荡荡的冰箱和食品柜 委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

贫困交加的委内瑞拉人 到处是饥荒 有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

贫困交加的委内瑞拉人 援助组织难以招架 虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

贫困交加的委内瑞拉人 为获取一点点粮油排长队 哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

贫困交加的委内瑞拉人 对新一轮难民危机的担忧 去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。



不过，在这座破败的城市里，抗议事件和食物、药品等物资一样稀少。许多居民似乎已经向命运投降。他们收集雨水，向上苍祈祷频繁停电不要损坏家里的电器设备。

社会学家科埃略(Francisco Coello)说，许多民众在经历了20年的查维斯统治之后，对危机听之任之，"因为他们从未见过其他的可能。"

现任总统马杜罗经常将各类过失归咎于"反对党搞破坏"。但是科埃略指出，委内瑞拉政府让民众仿佛生活在全世界最大的孤儿院里，"他们要么离开这个国家，要么就得指望政府给他们点好处。营养不良、教育程度低下的民众，确保了政权的延续。"

委内瑞拉货币玻利瓦尔货币改值

通货膨胀将达1000000%

国际货币基金组织预计，委内瑞拉的通货膨胀率今年将达到1000000%。而该国曾经是世界最大的十个石油出口国之一。

由于通胀极其严重，现金几乎从流通中消失。

在圣胡安德洛斯莫罗斯，自动取款机也停止了运行，居民不得不在银行排队等待数小时才能取款。而且，他们最多只能提取10万玻利瓦尔，大概能买半个鸡蛋。

马杜罗承认经济失败

本周初，该国总统马杜罗承认经济失败。他发誓要让石油产量增长4倍。该国的石油产量从10年前的每天320万桶的高位，下降到2018年的每天150万桶的30年最低点。不过他也表示，预计需要两年才能看到"经济繁荣"的表现。

为了挽救经济，马杜罗政府宣布启动五大经济恢复与增长措施，其中就包括新一轮币值调整，货币面值削减5个零--他的前任查韦斯10年前也有类似操作，他减了3个0，然而未能阻止该国继续滑入经济危机。

长期以来， 中国是委内瑞拉的亲密盟友和债主，并在委内瑞拉进行了大规模投资。据估计2005至2016年期间，北京政府向该国政府提供了超过620亿美元的贷款，以换取石油作为回报。

文山/王凡/达扬（法新社，路透社等）