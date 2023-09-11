 1比4负于日本 德国国足主教练被“炒鱿鱼” | 足坛体坛 | DW | 11.09.2023

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足坛体坛

1比4负于日本 德国国足主教练被“炒鱿鱼”

上周六德国在沃尔夫斯堡以1-4惨败日本队。一天后，德国足协宣布解雇国家队主教练汉斯·弗利克（Hansi Flick），其两年的执教期内德国队始终战绩不佳。

汉斯·弗利克自2021年以来执教德国国家队。

汉斯·弗利克自2021年以来执教德国国家队。

（德国之声中文网）在德国队主场以1-4负于日本队后，主帅弗利克（Hansi Flick）被解除国家队主教练职务，此时距离2024年在德国主场举办欧洲杯已不到一年。德国足协主席贝尔德·诺伊恩多夫（Bernd Neuendorf）在一份声明中表示：“德国足协认为国家队现在需要新的动力，随着明年欧洲杯的临近，我们需要信心和热情。”

弗利克于2021年接替世界杯冠军教练勒夫（Joachim Löw）执教国家队，其任务是带领德国队重返世界顶级球队行列，但却在卡塔尔世界杯小组赛中即遭淘汰。作为2014年的世界杯冠军，德国已连续两届未能晋级小组赛。

世界杯后，德国队表现一蹶不振，接连在过去的五场比赛中输掉了四场，自3月以来未能取得一场胜利。

德国国家队总监沃勒尔（Rudi Völler）之前向德国电视台RTL表示，在现任主帅去留的问题上，他会“先考虑一下”。在经过一夜的思考后，沃勒尔做出了解雇的决定。

弗利克在执教期间带领德国队赢得了前八场比赛的胜利，但在其后的17场比赛中只赢了四场。他也成了自1926年该职位设立以来首位被解雇的德国国家队主教练。

沃勒尔将与汉内斯·沃尔夫（Hannes Wolf）以及桑德罗·瓦格纳（Sandro Wagner）一起于周二在多特蒙德举办的友谊赛中率领德国队对阵法国队。但沃勒尔承诺将尽快找到弗利克的继任者。

前拜仁慕尼黑教练尤普·海因克斯（Jupp Heynckes）和朱利安·纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）被认为是可能接任的人选，法兰克福队主教练奥利弗·格拉斯纳（Oliver Glasne）以及目前担任土耳其队主教练并曾负责德国青年队的斯特凡·昆茨（Stefan Kuntz）也被认为是潜在的候选人。

沃勒尔已经解除了弗利克的职务，并将在多特蒙德对阵法国的友谊赛中带领国家队。

沃勒尔已经解除了弗利克的职务，并将在多特蒙德对阵法国的友谊赛中带领国家队。

沃勒尔说：“我们必须做出改变。”

沃勒尔对弗利克最终未能扭转德国队的命运表示遗憾，在卡塔尔世界杯期间，德国队输掉了首场比赛（也是输给日本），且未能在小组赛中晋级，连续第二次止步小组赛。

沃勒尔在一份声明中表示：“过去几个月里弗利克已经筋疲力尽，球队在卡塔尔世界杯上被淘汰后，他与他的团队一起，在竭尽全力去扭转这一局面。不幸的是，今天我们不得不得出这样的结论，即我们没能成功。和日本队的比赛清楚地告诉我们，已无法再以这种方式取得进步。”

沃勒尔同时提醒道，九个月后，德国将主办欧洲杯，这一次如果再次被早早淘汰出局，将成为一场公关灾难——还是在自家门口。

沃勒尔说：“我们必须负责任地行动，必须做出改变，这样才能胜任在本土举办的欧洲杯上作为东道主的角色，于此同时展现勃勃雄心，这也正是德国球迷所期看到的。”

德国在对阵日本队时表现糟糕，这已经是一年中的第二次。

德国在对阵日本队时表现糟糕，这已经是一年中的第二次。

德国球员托马斯·穆勒（Thomas Müller）和约书亚·基米希（Joshua Kimmich）在最最近一次的球队溃败后承担了部分责任，后者质疑了球队目前的整体实力和水平，并表示“球员必须进行自我审”。

穆勒对当下形式的看法则更为直接了当，他承认德国队不再属于世界顶级球队。

比赛结束后穆勒向记者表示：“一直是同样的故事在上演，你可以看到我们很投入，也很渴望胜利，但与此同时，我们一直在将机会拱手送人。比赛的最初阶段我们常常丢球。”

他说：“我们很容易丢球，又很难进球。我们的对手往往比我们踢得更直接。他们在团队协作和战术协调上比我们表现得更有纪律性。”

穆勒补充说：“对于目前我们为自己设定的要求来说，这还不够好。日本是世界前十、前十五的球队，而我们现在不属于这个行列。”

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