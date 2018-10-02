 1欧元，38分 | 非常德国之五花八门 | DW | 06.10.2018

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非常德国之五花八门

1欧元，38分

捡瓶子可不轻松：捣鼓垃圾、挑拣空瓶、承受路人疑问目光。此时，你会有何种感觉？能换到钱吗？我们的记者拿着一个空塑料袋上路了。

Flaschensammeln (DW/M. Rohwer-Kahlmann)

（德国之声中文网）当然啦，驻足瞥一眼垃圾箱内容，同时又尽可能显得漫不经意，这足已让人很不自在。众目睽睽之下，公然在大街旁捣鼓垃圾，这可是……是呀，到底算哪门子事咧？或许，大多数德国人会说：难为情呦，斯文扫地，令人屈辱。但对这里的某些人来说，很简单，它却是日常生活。

虔心搜寻

确切数字是没有的。然而，谁若在哪个德国城市转悠，并稍稍留意，便会看到他们--拣瓶子的人。2006年，德国主办的世界杯足球赛将啤酒需求推至高峰；现在，随着押金制度的更改，押金瓶子数量大增。

从那时起，他们走街串巷，或推拉着购物车，或拎着塑料袋，寻找下一个瓶子，手段各种各样：人家刚喝完最后一口便拿下、从路上拾起、或者，是呀：从垃圾箱里钩出来。

据估计，每年平均有约7.2亿个一次性押金瓶未回收。按每个瓶子25欧分押金计算，总值1.8亿欧元。另外，还有多次性瓶子，押金8至15欧分不等。按经济德语表达，这可是一个市场，瓶子总得有个去处，你只消把它们拣来，送至超市，然后，钱便来了，难道不是？不过，会有多少呢？合算吗？能靠它生活吗？还有，以别人视为垃圾的那玩意儿为生，又成何体统？

我徒步穿行柏林，寻找各种答案，它们一定就在什么地方躺着呢，那一个个押金瓶。我走了整一天，从东北到西南，直穿全城。身背空塑料袋，我一大早就上路啦；想的是：新鲜空气、不用坐班，好极了。

Pfandring in Karlsruhe (picture-alliance/dpa/U. Deck/)

记者说：“最初，羞愧感还太强烈，我不往垃圾箱里面看，而是边走边以目光打量人行道”

最初，羞愧感还太强烈，我不往垃圾箱里面看，而是边走边以目光打量人行道。树旁、电器柜上、住家墙前，-我到处发现了瓶子。可惜呀，尽是葡萄酒瓶，而它们都没押金。

很明显，都被那些"专业人士"清空啦。不过，现在可不能打退堂鼓。还真是，那不，灌木丛里：赫赫然，一个空啤酒瓶。令人难以置信，它是我的了。满心欢喜。然而，随后我便瞅见，瓶肚里横卧一片柠檬，而且，很可能已有些日子啦，啤酒酸味、腐烂味，冲鼻而来。然而，今天，我可不能太挑剔呦。于是，我撮起拇指和食指，将它从瓶颈里拉出来，扔了，把瓶里最后几滴液体抖落在路上。头8个欧分入了我的袋子啦。

当我花了一个多小时抵达柏林市中心的亚历山大广场时，搜集到的瓶子数量是4个。不容易啊。先喝杯咖啡？此时，我注意到了一名男子。此君一定是漫无目标徜徉车站建筑。他的塑料背袋上印有"Star Wars" （星球大战）字样，袋子朝上的一头卷成筒形。在一个垃圾箱前，他驻足片刻，往里望一眼，然后，移步前行。我跟上了他。"对不起，您是在拣瓶子吗？"

"两盒烟是有的"

我可让他吓了一跳--58岁的比约恩·凯泽尔（Björn Kaiser，应他要求，我没用他真名）。后来在我俩坐在电视塔下喝咖啡时，告诉了我。他对我讲，保安们常把拣瓶子的人轰出车站；有时，这些人便衣执勤。

他自己一天花6、7个小时拣瓶子，每星期7天。不过，他多次强调，-这只是过个渡。他要开出租车了，拣瓶子活就不干了。他原本是电工，岂料干了22年后，业主破产。经由打短工、临时工，终落至失业境地。

"从那时起，我只是设法维持生计"。说到这里，他声音些微发颤。

他表示，从政府那里拿的钱无法养活自己，因此，才有瓶子这档子事儿。"（一天）两盒烟是有的" ；或者，换算成钱：差不离15欧元。比约恩衣着整齐，新球鞋、大髭须、灰短发，显得挺有修饰。我边上的这一位可不是自暴自弃之辈。恰恰相反。这里，坐着一位无论如何都要好好活下去的人，为此，他不惜收集别人的垃圾。用他自己的话说就是："成天呆坐，没意思。"

贴补生活

社会学家克奈西特（Alban Knecht）指出，收拣瓶子者认为，经由这种工作，说明他们还在劳动，还属于社会。他强调指出，"这是一种升值战略，并也常常有效"。

克奈西特博士发表过论述拣瓶者的研究报告。他指出，收拣瓶子的人中，失业者是极少数，很多人是退休人员或社会救济金领取者。他们有某种收入，但数量之低不足以正常生活。收拣瓶子成为他们的一种生活贴补手段。

克奈西特认为，押金制本身是一件好事，不过，"它当然不能替代社会福利国家，让大家四下寻找、搜集瓶子"。他指出，"这一现象其实是社会福利国家未能正常发挥功能、养老金过低的一个标志"。他强调，光靠收检瓶子无法生活。

尤其是像我这样，只能搜集到几个瓶子的人，更无法靠它生活啦。碰到埃尔马（Elmar）后，我才明白，自己哪里没做对。他是先把头伸进垃圾箱探寻一番，然后，拿着蓝色塑料垃圾袋、背着双肩包，从一个垃圾箱走向另一个垃圾箱，有时，从路人那里直接拿下喝完的罐头。他一分钟内搜集到的瓶子超过我3小时的收获。

Flaschensammeln (DW/M. Rohwer-Kahlmann)

46岁的埃尔马搜集瓶子已有多年。夏季时节，他一天的捡瓶子收入最高可达50欧元

46岁的埃尔马搜集瓶子已有多年。夏季时节，他一天的捡瓶子收入最高可达50欧元；冬季，进项就少得多了。他走固定的路线，但不告诉我"营生秘密"嘛。

众目睽睽之下捣鼓垃圾，不难堪吗？埃尔马淡淡一笑道："没有的事儿。钱臭不了，手可以洗。"

可不是吗。就是这种劲头。此刻起，我也要照此办理。迄今，我是过于矜持，过于保守，不够积极。从现在起，我也要出没于垃圾桶之间。第一回，得克服心理障碍，第二回亦然。第三回，就自如多了。可不是吗。相对而言，我很快便找到了3个一次性瓶子，每个瓶子25欧分。现在，可以好好干了。然而，随后，我勇气尽失。

我的脚疼了。我的手脏极。我把不多的战利品一个个推进押瓶回收自动机里，袋子很快空空。屏幕上显示"共1.38欧元"。不会更多啦。当然，要是戴手套的话，我本来会探寻更多的垃圾箱，现在的钱数也就……

其实（这我也知道），使我态度暧昧的并非理性，而是自尊。收拣瓶子事关--我如今明白了--自尊。很多人会认为，为押金而在垃圾桶里捣鼓令人成局外人。但是，他们做这件事，却是为了成为局内人。他们拒绝接受命运的打击，被排挤出社会。他们放弃自尊，是为了保持自尊。一个瓶子接着一个瓶子。

  • Blick von der Grohner Düne: Die Hochhaussiedlung gilt als eines der sozial schwachen Viertel in Bremen. Der Stadtstaat hat statistisch gesehen das höchste Armutsrisiko in Deutschland. Mehr als jeder Fünfte hier ist von Armut bedroht. Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

    贫穷在德国是什么模样？

    高楼下的昏暗前景

    这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

  • In Bremen gibt es drei Tafeln - Essensausgaben, die der Armut den Kampf angesagt haben. Zur Ausgabestelle Burg kommen täglich rund 125 Menschen. Alles, was der gemeinnützige Verein ausgibt, wurde vorher von Firmen, Bäckereien, Supermärkten oder Drogerien gespendet.

    贫穷在德国是什么模样？

    为“救济餐桌”做准备

    不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

  • Zu den Tafeln kommen Familien, Rentner, Migranten und Geflüchtete. Bremen ist ein multikultureller Ort, sagt Hannelore Vogel, eine der Organisatoren. Wir haben hier keine Spannungen. Bei der Tafel erleben wir eine Atmosphäre der Toleranz und der Dankbarkeit.

    贫穷在德国是什么模样？

    多元化的贫穷

    来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

  • Viele ehrenamtliche Helfer wie der 80-jährige Rentner Werner Dose engagieren sich bei der Bremer Tafel. Daneben helfen auch 1-Euro-Jobber und Praktikanten bei der Essensausgabe.

    贫穷在德国是什么模样？

    高龄志愿者

    在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

  • In Halle ist der Leerstand im Stadtteil Halle-Neustadt nicht zu übersehen. Halle war zu DDR Zeiten sehr attraktiv. Mittlerweile beherrschen zerfallene Plattenbauten und leer stehenden Wohnungen das Stadtbild. Die Zahl der Arbeitslosen ist hoch und die Aussichten schlecht.

    贫穷在德国是什么模样？

    衰败的哈勒市

    位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

  • Kein Sportverein, keine Geburtstagsfeier, keine Nachhilfe - mehr als zwei Millionen Kinder leiden unter Armut und beinahe eins von sieben benötigt staatliche Hilfe. In Halle-Neustadt ist die Kinderarmut besonders hoch. Die Familie von jedem dritten Kind dort erhält soziale Unterstützung.

    贫穷在德国是什么模样？

    德国的“穷孩子”

    上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

  • In der Einrichtung Schnitte Ost werden etwa 50 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren nach der Schule betreut. Wir wollen die Kinder weg von der Straße und auf einen geraden Weg bringen, sagt Bettina Schaper, die Leiterin. Vielen mangele es bereits an einem warmen Essen. Unsere Devise hier lautet: Es geht kein Kind hungrig nach Hause.

    贫穷在德国是什么模样？

    “不让孩子饿肚子”

    “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

  • Die Nachfrage steigt laut Koordinatorin Bettina Schaper kontinuierlich. Der Hauptanteil seien Kinder von Geflüchteten. Neben der Versorgung mit kostenfreien Mahlzeiten erhalten die Kinder dort Hausaufgabenbetreuung und können mit Gleichaltrigen zusammenspielen und den Alltag meistern. Zähne putzen lernen gehört manchmal auch dazu.

    贫穷在德国是什么模样？

    饭后要刷牙

    “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

  • In Berlin leben Schätzungen zufolge rund 6000 Menschen auf der Straße. Seit Jahren wächst die Anzahl Obdachloser in europäischen Großstädten. Etwa 60 Prozent der Wohnungslosen in Berlin sind Ausländer. Die meisten von ihnen kommen aus osteuropäischen Ländern.

    贫穷在德国是什么模样？

    流落街头

    在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

  • Jörg ist gelernter Baumaschinist und lebt seit sechs Jahren auf der Straße. Bei einem Unfall verlor er sein Bein. Er beklagt sich über die wachsende Zahl Obdachloser in Berlin. Die Konkurrenz untereinander sei dadurch gestiegen. Sein größter Traum sei es, eines Tages wieder Schlagzeug zu spielen, so der 38-Jährige. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht.

    贫穷在德国是什么模样？

    他的梦想

    Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。

    作者: Viola Röser


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