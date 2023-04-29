1周内第2次 中国无人机又绕台近一圈

台湾国防部3日表示又侦获数十架中国军机在台海周边活动，其中更有1架无人机绕台飞行逾半圈，这是7天内第2次有类似状况发生。
（德国之声中文网）台湾国防部周三（5月3日）指出，过去24小时内侦获27架中国军机、7艘中国军舰持续在台海周边活动，其中至少有10架军机逾越台海中线。
这一波在台湾附近飞行的中国军机之中，有1架BZK-005无人机不仅逾越台湾海峡中线，更一路沿顺时针方向绕行大半个台湾，经过台湾北部、东部空域，飞至台湾西南，再返回中国。
2日，日本防卫省曾表示侦获了1架可能是中国无人机的军机，飞越日本的与那国岛和台湾之间，朝巴士海峡方向前进；对此，日本派出自卫队战机因应。日本并未公布该无人机的型号。
据台湾国防部近日公布的示意图，7天内至少2次有解放军无人机绕飞台湾近一圈。4月28日的示意图显示，1架TB-001无人机沿逆时针方向，从台湾西南空域航经南方并延伸至东部，再进入东北空域飞返中国大陆，绕行路线超过半个台湾。台湾军方指出，已运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。
台媒中央社28日引用前台湾空军副司令张延廷说法称，此次解放军在台湾东部外海飞行操演，可见其无人机技术成熟。张延廷也提到，远程无人机具备卫星导控与情资搜集能力，其作用不容小觑。
国家政策研究基金会副研究员揭仲向中央社表示，此次TB-001无人机绕台，虽非解放军头一次进行无人机行动，但应为首次派遣无人机全程于台湾防空识别区内实施「绕台」飞行。揭仲也指出，解放军这回除了借「绕台」展示TB-001海上长距离飞行能力外，更重要的是，他们很可能为日后派遣无人机对台湾东部陆地与海面进行侦察做准备，并且可以在战时及时向在西太平洋的航舰战斗群或空军打击机群传递情报。
台湾国防部在2022年9月就曾首度证实，当时有一架TB-001无人机飞越海峡中线。据「新浪军事」报导，TB-001无人机又被称为「双尾蝎」，由四川腾盾科技有限公司自主研发制造，号称可挂载飞弹，并进行高空、长距离的任务。 「新浪军事」称，TB-001还可以携带多种高性能传感器和武器，用于情报、监视、侦察和打击等军事任务。
四川腾盾科技官网对于TB-001的介绍写道：「双尾蝎是一款大型双发、模块化、多用途、中空长航时固定翼无人机系统。两台发动机极大提升了无人机的系统可靠性和飞行安全性，使得无人机在高原与海上的部署能力、复杂气象条件和复杂地理环境的适应能力等方面保持显着优势。」根据其官网公布的数据显示，该无人机任务载荷能力近1吨，航程6000公里、航时35小时，最大飞行高度可以达到8000米。
据路透社报导，一架美国海军P-8A巡逻机也在28日飞过台湾海峡。美国海军第七舰队在一份声明中说：「通过根据国际法在台湾海峡内作业，美国维护了所有国家的航行权利和自由。」中共解放军东部战区新闻发言人施毅则对此发布谈话称：「4月28日，美1架P-8A反潜巡逻机穿航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织战机对美机全程跟监，严密防范警戒。」
与此同时，访问台湾的法国参议院副议长暨友台小组主席李察（Alain Richard）28日与台湾总统蔡英文会面时也提到，不久前一艘法国军舰通过台湾海峡即是法国高度关注台海安全的最佳证明。但他没有明确指出航行发生的时间，法国和台湾政府也没有提到近一步的细节。
在蔡英文访美会晤美国众院议长麦卡锡后，中国解放军在4月8日至10日期间在台湾周边实施了「联合利剑」军演。中共解放军东部战区发言人施毅事后宣布，此次为期3天的军演「圆满完成」。中国外交部发言人汪文斌则在例行新闻会上强调「联合利剑」军演是「对『台独』分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动」。
对此，蔡英文当时在社群媒体上批评，中国借她的「正常行程」发动军事演习，这不是一个区域内大国的负责任态度。有鉴于两岸的紧张关系，26日，台湾国防部公布的「汉光39号演习」规划指出，今年的演习重点将着重于精进战力保存、强化海上截击与护航能力、提升国土防卫作战效能、坚韧后勤支援措施等。
（综合报导）
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