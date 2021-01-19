0.8个比特币可购买一辆特斯拉

（德国之声中文网）本周二，只消拿出48042美元，便能买到一块比特币。如一名投资咨询专家所言，超越5万大关“指日可待”。本周一，比特币刚跨过4万美元门槛。德国《商报》报道称，特斯拉总裁马斯克 （Elon Musk） 表示，这样的涨势“很正常”。

这位企业家也确有一切理由赞扬比特币。昨天，马斯克的企业通告说，特斯拉向这一网币投入了15亿美元。此外，这家汽车制造商还计划在不久的将来接受用户以比特币作为支付手段。

特斯拉的这一通告便已推动比特币值一度升至近45000美元。开年以来，比特币值已升值62%；一年前，该币升值300%。

观察家们相信，比特币值猛涨也同全球范围投资人寻找理财途径有关。在美国和欧元区，银行储蓄利息目前为零。如此，特斯拉的投资是企业和大型投资公司的一个更广泛行为的组成部分，热衷于这一新货币的小股投资人亦将跟进。

带你回顾比特币的前世今生 创造新货币的好时机 2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。

带你回顾比特币的前世今生 匿名的创始人 Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。

带你回顾比特币的前世今生 看不到的硬币 与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。

带你回顾比特币的前世今生 复杂的谜题 为了确保不让太多的比特币进入流通，设计者创建了一个被称为挖掘的过程。也就是通过复杂的数学运算来限制交易量。现在，这些运算难度已经复杂到必须用大型计算机来破解。挖掘比特币的用电量巨大也是让人担忧的地方。

带你回顾比特币的前世今生 比特币财富合法吗？ 由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。

带你回顾比特币的前世今生 比特币领先 其它人跟随 比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。

带你回顾比特币的前世今生 眼看着飙涨 对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。

带你回顾比特币的前世今生 到处都是警告 从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。

带你回顾比特币的前世今生 未来如何？ 就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？ 作者: Nik Martin



马斯克的激情与后果

黑石投资公司的鲍威尔（Ben Powell）预测，“很清楚，未来，网币将是最宽泛意义上的金融结构中的以及各个单项投资产品中的一个不断扩大的部分。”

特斯拉总裁马斯克若干时间以来就在社交媒体上表达了自己对网币的热情，并由此推动了网币的增值。不过，拿出15亿投资比特币，这一举动仍让观察家们吃惊不小。这一消息虽位于特斯拉2020年经营报告的后面部分，但仍使比特币值旋即上涨约20%。

在一份通报中，特斯拉表示，将把其现钞储蓄中的8%用于购买比特币作为投资手段。纽约对冲基金Great Hill Capital LLC 的海耶斯（Thomas Hayes）评论道：“若有哪位普通人决定，将比特币作为其部分储蓄手段，我不信，这一决定会受特别重视。但若是全球最有钱的人这么做，大家就都当回事了。”

眼下，各种假设四起；监管机构也可能会对马斯克对比特币的参与感到兴趣。美国股市监管当局已非第一次因马斯克的推特通告而采取行动，他曾被开出2000万美元罚单。不过，设址华盛顿的投资行业组织Healthy Markets Association 的格拉什（Tyler Gellasch）指出，“审查未必肯定意味着，事涉某一犯规行为。”

特斯拉从来不做广告

按照现有价格，可用0.8个比特币购得一辆Model 3特斯拉。不过，消费者们是否真的、以及何时能用比特币支付，目前仍不清楚。特斯拉通告上说，“我们预计，在不久的将来会接受比特币作为我们产品的支付手段。前提是，符合现行法规，并且，暂时在有限范围内。”

此前，比特币值也因网络支付商Paypal而得到推动。Paypal去年秋季即通告说，将使账户拥有者使用网币成为可能。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。