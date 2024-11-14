00后女孩代孕流产 黑产链再引伦理热议

中国一名00后女孩被诱骗进入非法代孕产业，怀孕5个月后流产的经历在社交媒体上并迅速转载，引发了有关女性权利和社会不平等的激烈讨论。

（德国之声中文网）今年22岁的张婧因打工收入微薄，接触到了打着“招募试药志愿者”的幌子、实则是从事卖精卖卵代孕的中介。2022年她和中介商定以2.5万元的报酬“捐卵”。两年后经济困难的张婧再次与中介取得联系，并决定以3万元（约合4152美元）的报酬“出租子宫”进行受孕。



如果能够顺利产下婴儿，张婧将获得总计24万元人民币的报酬。然而，张婧在怀孕五个月时遭遇严重并发症，不得不进行引产手术。



张婧代孕流产的故事在中国社交平台微博上累计超过8600万次浏览和1万条评论，并使用了“#00后代孕流产女孩发声#”的话题标签。



绝大多数评论表示强烈反对代孕，认为女性子宫不是商品。有人发出警告称，在中国，代孕合法化可能导致代孕产业竞争加剧，从而降低代孕报酬，进一步贬低女性价值。



一位用户写道：“如果代孕合法化，没有女性能逃脱这种命运。”另一则评论写道：“代孕合法化将压低价格，让女性商品化。”



张婧的遭遇也引发了网民呼吁当局更严格打击非法代孕，一些评论者警告称，放任黑市继续运作可能会使人体器官交易常态化。



一位用户写道：“生命不应该被当作商品交易。”“如果非法代孕进一步延伸至器官买卖，问题会越来越严重，女性将毫无未来可言。”

有网友认为，代孕合法化将会使女性商品化 图像来源: Andrew Matthews/dpa/picture alliance

专访： 我是如何成为代孕母亲的？



几周前，微博大V打拐志愿者上官正义发文称，中国成都一名28岁代孕女子怀孕后被代孕机构遗弃。遭代孕机构拉黑后，目前这名女子正在寻求援助。



中国明令禁止代孕，当局已表示将严厉打击包括精子、卵子买卖和代孕服务在内的违法违规行为。然而据官媒新华社记者调查报道，中国国内地下“代孕黑市呈现畸形繁荣”，产业链发展至“一条龙”，包含多种“套餐服务”。



有关代孕的伦理讨论也从未停歇。《人民日报》2017年曾刊发一篇名为《生不出二孩真烦脑》的文章，触及“代孕可否放开”的问题，有专家表示“应适当放开代孕准入”“伦理不应成为代孕技术的负担，而应成为促进技术有序发展的工具”。



张婧代孕事件曝光正值中国当局努力提高新生儿出生率之际。中国越来越多的年轻夫妇选择推迟生育或干脆不生育。中国人口在2023年连续第二年下降，北京已于10月份号召各地政府投入资源应对人口危机，建设“生育友好型”社会。

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（路透社等）

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