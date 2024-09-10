0比7之后 中国足球界开始新一轮整肃

中国男国足0比7输给日本队再一次将足球界黑幕后的腐败问题推到前台。周二，中国体育总局和公安部再对43人做出严厉处罚。

（德国之声中文网）在中国国足世界杯亚洲预选赛0比7惨败日本仅几天后，周二（9月10日），正当中国队对阵沙特阿拉伯队的比赛期间，中国国家体育总局、公安部在大连发布一项公告，因涉嫌赌博和假球事件终身禁止43人从事足球以及同足球有关的活动。此外，对另外17人禁止5年在中国从事任何与足球有关的活动。

近年来，中国政府加大了对体育界、特别是足球领域腐败现象的打击力度，迄今，已有大约10多名中国足协高层官员在反腐中落马。整肃震荡开始于2022年11月，当时，中国国家足球队原主教练李铁被带走调查；次年1月19日，中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮也都在当天被查。

今年1月，李铁出现在中国官方推出的系列反腐纪录片中，并在镜头前认罪。他在片中陈述行贿300万元当上国足教练，在任期间，与自己以前所在的俱乐部签署6000万元的"合同"，从该俱乐部吸收球员进入国家队。该俱乐部负责人在片中说，其球员按能力"一个都进不了（国家队）"。

今年3月，前中国足协主席陈戌源因受贿被法院判处终身监禁。据当时的媒体报道，陈茂源在13年内共受贿两百多次，获得赃款8000多万元（1100万美元）。8月，前中国足协副主席李毓毅也因严重受贿被判处11年有期徒刑。

中国公安部周二表示，此次处罚的这43人同属一项为期两年的调查使命，总共有128名嫌疑人牵涉非法赌博和假球事件。43人当中包括山东泰山队韩国外援孙准浩，他于2023年5月在中国被拘留后，今年3月返回韩国。

（综合报道）

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