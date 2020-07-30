龙鹰之争：华为在南美洲的新冷战

（德国之声中文网）本周三（7月29日），在接受巴西《世界报》采访时，美国驻巴西大使查普曼（Todd Chapman)完全没有使用任何外交辞令，而是直截了当地说："如果华为获得在巴西修建5G网的许可，那就会有很严重的后果。" 而此前一天，中国驻巴西大使杨万明宣布，中国网络设备供应商华为将同巴西通讯服务商"巴西电信"共同在巴西首都开设一家5G网技术实验室。

两难境地

巴西在5G网建设问题上产生的争执，也反映出了中美两国在战略和政治层面上的巨大分歧。作为南美州最大的国家，巴西目前陷入了两难境地。尽管巴西总统博尔索纳罗的施政方针和美国总统特朗普极为相似，但在经济层面上，巴西对中国的依赖却远远超出了对美国的依赖性。

2009年之后，中国已取代美国成为巴西最大的贸易伙伴。在基础设施建设方面，中国在包括巴西在内的整个南美洲都在大举投资。2019年，巴西向中国出口了价值620亿美元的产品，主要包括大豆、原油和铁矿石。

今天头六个月，巴西对华出口又增加了30%之多。巴西农业部7月24日的一份声明中称："统计数字显示，巴西对华出口的数额已经是对美出口的七倍。"

来自北京的资金源源不断

像巴西这样，对中国产生经济依赖的南美国家还有很多。巴西智库热图利奥·瓦加斯基金会（Fundação Getulio Vargas）圣保罗校区国际关系学教授、中国问题专家施廷克尔（Oliver Stuenkel）说："南美洲很多政府都很清楚，无论在抗击疫情方面，还是疫情后应对与之相关的经济危机方面，各国都离不开北京。"

施廷克尔同时也担心，中美两国间日益增长的紧张关系会对南美产生负面影响。他对阿根廷周刊《Perfil》表示："拉美自由贸易协定国之间缺乏相应的协调。"

传统上，每逢遭遇危机，阿根廷和巴西都会相互协调，以图在共同市场内部解决问题。但现在情况已经出现了变化。

2020年3月巴西与美国总统在华盛顿会晤

拉美自由贸易圈出现裂痕

拉美自由贸易圈内部的矛盾不仅为中美之间的战略竞争提供了可乘之机，"而且还可能造成技术领域的分裂。" 施廷克尔警告说，如果不同国家采用不同的5G技术，届时将会出现技术不匹配的问题。

今年三月，巴西总统博尔索纳罗就表示，中国应为新冠疫情承担责任，并因此同中国驻巴西大使杨万明发生过一番争执。尽管如此，中国仍有希望参与巴西5G网建设的招标活动，这也是全球范围内规模最大的5G网招标。因为，今年四月，巴西政府即已宣布，在该国5G网招标中不会将华为排除在外。在巴西目前的网络通讯中，华为设备已占据了半壁江山。因此，获得5G经营权的巴西网路服务商，完全有可能会采用华为设备。

"地缘政治上的生死抉择"

阿根廷《Perfil》周刊的记者达里奥（ Leandro Dario）认为，阿根廷总统费尔南德兹（ Alberto Fernández）很有可能会选择较为便宜的5G设备，也就是华为设备。七月初，驻阿根廷华为总裁斯蒂夫·陈已经同阿根廷外交部代表举行过相关会谈。

达里奥撰文写道："这是一场涉及到地缘政治的生死抉择。如果巴西和阿根廷不能达成共识，不能合作，那么中美之争也就会对巴西和阿根廷产生负面影响。即使是冷战时期，美国在南美洲的主导地位都未构成过如此大的威胁。"

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。