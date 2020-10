龙应台的“我反战” 为何招致骂声一片？

(德国之声中文网)台湾中华民国文化部首任部长,文学学者龙应台最近的一篇脸书帖文,引来了台湾境内诸多批评。数日前,龙应台发文称:“我在读的一本书,不管你说什么,我反战。”脸书帖文回顾了奥地利画家克林姆和法国雕塑家罗丹在1902年6月的一次对话,并介绍了一本名为《The Age of Insight:The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain—from Vienna 1900 to the Present.》(《洞察时代:从维也纳1900年到现在,在艺术,头脑和大脑中寻求理解无意识》)的书,配图中龙应台名为“流氓”的猫趴在书上,龙应台称她的书“已经被流氓占领”。

帖文在介绍克林姆和罗丹当时的对话现场“弥漫的是一种愉悦的、孩童似的幸福......”后写道:“这是19世纪末、20世纪初的维也纳,一个用千年累积的文明细节所织出来的时代氛围。一出歌剧的首演,会是城里的清洁工在晚餐桌上热切谈论的题目。罗丹所强烈感受到的这种“孩童似的幸福” ,没有几年,战争来了,文明的细节,全毁。”

在描述了如今手中的这本书“已经被流氓占领”后,龙应台感叹称:“这样一个微小的、平静无事的片刻——一只孩童似的天真的猫、一张被猫当作特大号抓板的无所谓的破沙发、一本由无数个文明细节织出的关于科学和艺术的书.....可以持续吗?我有权利要求持续吗?战争是可以把人民当筹码、豪赌一盘的吗?战争是可以当综艺茶余饭后随便聊聊的吗?怎么我看见的却是文明所有细节的毁灭呢?”随后这位台湾的文化学者说出了引起台湾当地人巨大歧义的那句话:“不管你说什么,我反战。”

在中国大陆和台湾之间战争叫嚣不断升起的背景下 龙应台的表态被岛内视为“投降”之举

“不管你说什么,我反共”

纵观龙应台频繁发帖的脸书账号,每条帖文若是评论数目超过100,就已经高于平均水平。而有关“不管你说什么,我反战”的这条帖文截至发稿时的评论数目为3300多条。颇具影响力的包括台湾东吴大学助理教授吕秋远在脸书讽刺龙应台“不管你说什么,我反共”的回应。名为“Kurt Wang”的脸书用户评论称:“留着你美妙的文字去跟习近平说,去跟解放军说”,用户“Kai Kai”也表示:“当港警暴力对待香港人时,她不出声。当中共武力威胁台湾时,她不出声。当台湾努力抵抗共军威胁时,她利用民主自由对政府说:我反战。这是虚伪的脸孔。”,帖子下的用户“曾国豪”立即提出反对意见:“一个写过文章批判过中共领导人,一个批判过中共钳制新闻自由的人,一个批判过中共迫害新疆人权的人,写了书还被中共列为禁书的人,如果她是一个亲共媚共的人,她的书为何会被封杀,可惜台湾人有Google 不查证。”

“Kai Kai”指出:“其实她这段话如果没有明确指名对象……所言其实完全可以套到中国的身上。”,也就是说“明明龙应台也没指名道姓,何必自己对号入座。 ”用户“Kurt Wang”则表示:“谁不反战?大家都反战啊,但想开战的成天武吓我们的是中共!!你这讲法跟马英九(首战即终战)一样,就是要我们台湾向中共求和。”用户“Hong Lin ”发问:“那个花了十年把自身文明、历史所有细节毁灭的政权要打过来了。你现在是打算把台湾的文明也献出去, 对吗? ”

“大陆的吃瓜群众:啊这……”

龙应台脸书下的争吵,也得到了对岸大陆民众的广泛关注。有关“如何看待龙应台因「我反战」的表态,在台湾舆论界被围攻? ”的帖文已经在中国问答型社交媒体知乎登上了热榜第二的位置。发帖用户为中国官媒《环球时报》的官方账号,并指出:“没想到的是,她这条10多天前的帖子,到今天还在被台湾舆论界热议,而且议论的主流是一片骂声。 ”

截至发稿,知乎上的这个帖文已经收到了612个回答,赞同人数最多的回答由“焦土终末祈愿少女”提供,其中梳理了这位用户自身理解的龙应台脸书帖文逻辑写道:“龙应台:战争是可以把人民当筹码、豪赌一盘的吗?战争是可以当综艺茶余饭后随便聊聊的吗?怎么我看见的却是文明所有细节的毁灭呢?不管你说什么,我反战。台湾媒体:你是阿共派来的卧底!你是共谍!你在攻击台湾政府绑架人民为筹码进行军事赌博!龙应台:可是我没有说是哪一个政府把人民当筹码、豪赌一盘呀?台湾媒体:别狡辩了!哪一个政府把人民当筹码,我们会不知道?!!大陆的吃瓜群众:啊这……”。

同时,用户“龙牙”的提出了“台独不绝对,等于绝对不台独”的说法收获了3800多次赞成的声音。相关发言得到超过1300此赞成的知乎用户“洛克马戏初号机”也认为龙应台之所以如今被台湾岛内舆论群起攻之,是因为她“忠诚不绝对,就是绝对不忠诚。”

碰瓷和投降派的代表?

名为“古青”的知乎用户进一步分析称:“大陆种种行为,不管是战机巡航,还是间谍上央视,还是告什么书,对岛内不仅不能起到吓阻,警告的作用,反而会使岛内舆论更加的极化和激进。在这种态势下,岛内评价任何人和事就只有一个最高宗旨,凡是主张强硬对抗大陆的我们一律拥护,凡是发表消极言论,夸大对岸实力的,我们一律视之为台奸和对岸的走狗。”

这位用户评论道:“龙应台实际上玩的还是那套,我可以天天朝你脸上喷口水,你动手打我我就躺地上说自己是残疾人。于我们而言,是十分无赖无耻的碰瓷嘴脸。但对应岛内舆论情势,她就成了投降派的代表了。在各路名嘴极尽能事夸耀雄三无敌,各种抗中的奇思妙想层出不穷的时候(比如在家当兵),龙应台正是在长他人志气,灭自家威风。按说要办她一个煽惑民心,动摇军心之罪,好在台湾是民主社会,嘴炮凌迟一通也就是了。”截至发稿,他的这番评论,在知乎上收获了超过5460次赞同,名列贴内发言赞同数第二。

