 龙应台的“我反战” 为何招致骂声一片？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2020

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时政风云

龙应台的“我反战” 为何招致骂声一片？

龙应台的一句“不管你说什么，我反战”，在台湾岛内和大陆虽然引起截然不同的反响，但共同之处是：骂声一片。许多台湾民众认为龙应台的这番表态等同“投降”，而大陆许多声音认为，龙应台的问题是“台独不绝对，等于绝对不台独” 。

Taiwan Buchmesse in Taipeh Lung Ying-Tai (DW/S. Kieselbach)

龙应台在中国大陆有许多忠实读者（资料图片）

（德国之声中文网）台湾中华民国文化部首任部长，文学学者龙应台最近的一篇脸书帖文，引来了台湾境内诸多批评。数日前，龙应台发文称：“我在读的一本书，不管你说什么，我反战。”脸书帖文回顾了奥地利画家克林姆和法国雕塑家罗丹在1902年6月的一次对话，并介绍了一本名为《The Age of Insight:The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain—from Vienna 1900 to the Present.》（《洞察时代：从维也纳1900年到现在，在艺术，头脑和大脑中寻求理解无意识》）的书，配图中龙应台名为“流氓”的猫趴在书上，龙应台称她的书“已经被流氓占领”。

帖文在介绍克林姆和罗丹当时的对话现场“弥漫的是一种愉悦的、孩童似的幸福......”后写道：“这是19世纪末、20世纪初的维也纳，一个用千年累积的文明细节所织出来的时代氛围。一出歌剧的首演，会是城里的清洁工在晚餐桌上热切谈论的题目。罗丹所强烈感受到的这种“孩童似的幸福” ，没有几年，战争来了，文明的细节，全毁。”

在描述了如今手中的这本书“已经被流氓占领”后，龙应台感叹称：“这样一个微小的、平静无事的片刻——一只孩童似的天真的猫、一张被猫当作特大号抓板的无所谓的破沙发、一本由无数个文明细节织出的关于科学和艺术的书.....可以持续吗？我有权利要求持续吗？战争是可以把人民当筹码、豪赌一盘的吗？战争是可以当综艺茶余饭后随便聊聊的吗？怎么我看见的却是文明所有细节的毁灭呢？”随后这位台湾的文化学者说出了引起台湾当地人巨大歧义的那句话：“不管你说什么，我反战。”

DW Dokumentationen | TAIWAN | China's Next Target? | Part 2 (DW)

在中国大陆和台湾之间战争叫嚣不断升起的背景下 龙应台的表态被岛内视为“投降”之举

延伸阅读：白宫顾问: 中国10到15年间或将有能力攻台

“不管你说什么，我反共”

纵观龙应台频繁发帖的脸书账号，每条帖文若是评论数目超过100，就已经高于平均水平。而有关“不管你说什么，我反战”的这条帖文截至发稿时的评论数目为3300多条。颇具影响力的包括台湾东吴大学助理教授吕秋远在脸书讽刺龙应台“不管你说什么，我反共”的回应。名为“Kurt Wang”的脸书用户评论称：“留着你美妙的文字去跟习近平说，去跟解放军说”，用户“Kai Kai”也表示：“当港警暴力对待香港人时，她不出声。当中共武力威胁台湾时，她不出声。当台湾努力抵抗共军威胁时，她利用民主自由对政府说：我反战。这是虚伪的脸孔。”，帖子下的用户“曾国豪”立即提出反对意见：“一个写过文章批判过中共领导人，一个批判过中共钳制新闻自由的人，一个批判过中共迫害新疆人权的人，写了书还被中共列为禁书的人，如果她是一个亲共媚共的人，她的书为何会被封杀，可惜台湾人有Google 不查证。”

“Kai Kai”指出：“其实她这段话如果没有明确指名对象……所言其实完全可以套到中国的身上。”，也就是说“明明龙应台也没指名道姓，何必自己对号入座。 ”用户“Kurt Wang”则表示：“谁不反战?大家都反战啊，但想开战的成天武吓我们的是中共!!你这讲法跟马英九（首战即终战）一样，就是要我们台湾向中共求和。”用户“Hong Lin ”发问：“那个花了十年把自身文明、历史所有细节毁灭的政权要打过来了。你现在是打算把台湾的文明也献出去, 对吗? ”

“大陆的吃瓜群众:啊这……”

龙应台脸书下的争吵，也得到了对岸大陆民众的广泛关注。有关“如何看待龙应台因「我反战」的表态，在台湾舆论界被围攻？ ”的帖文已经在中国问答型社交媒体知乎登上了热榜第二的位置。发帖用户为中国官媒《环球时报》的官方账号，并指出：“没想到的是，她这条10多天前的帖子，到今天还在被台湾舆论界热议，而且议论的主流是一片骂声。 ”

截至发稿，知乎上的这个帖文已经收到了612个回答，赞同人数最多的回答由“焦土终末祈愿少女”提供，其中梳理了这位用户自身理解的龙应台脸书帖文逻辑写道：“龙应台:战争是可以把人民当筹码、豪赌一盘的吗？战争是可以当综艺茶余饭后随便聊聊的吗？怎么我看见的却是文明所有细节的毁灭呢？不管你说什么，我反战。台湾媒体:你是阿共派来的卧底！你是共谍！你在攻击台湾政府绑架人民为筹码进行军事赌博！龙应台:可是我没有说是哪一个政府把人民当筹码、豪赌一盘呀？台湾媒体:别狡辩了！哪一个政府把人民当筹码，我们会不知道？！！大陆的吃瓜群众:啊这……”。

同时，用户“龙牙”的提出了“台独不绝对，等于绝对不台独”的说法收获了3800多次赞成的声音。相关发言得到超过1300此赞成的知乎用户“洛克马戏初号机”也认为龙应台之所以如今被台湾岛内舆论群起攻之，是因为她“忠诚不绝对，就是绝对不忠诚。”

观看视频 10:29

系列影片之三：中国为什么一定要得到台湾？

碰瓷和投降派的代表？

名为“古青”的知乎用户进一步分析称：“大陆种种行为，不管是战机巡航，还是间谍上央视，还是告什么书，对岛内不仅不能起到吓阻，警告的作用，反而会使岛内舆论更加的极化和激进。在这种态势下，岛内评价任何人和事就只有一个最高宗旨，凡是主张强硬对抗大陆的我们一律拥护，凡是发表消极言论，夸大对岸实力的，我们一律视之为台奸和对岸的走狗。”

这位用户评论道：“龙应台实际上玩的还是那套，我可以天天朝你脸上喷口水，你动手打我我就躺地上说自己是残疾人。于我们而言，是十分无赖无耻的碰瓷嘴脸。但对应岛内舆论情势，她就成了投降派的代表了。在各路名嘴极尽能事夸耀雄三无敌，各种抗中的奇思妙想层出不穷的时候(比如在家当兵)，龙应台正是在长他人志气，灭自家威风。按说要办她一个煽惑民心，动摇军心之罪，好在台湾是民主社会，嘴炮凌迟一通也就是了。”截至发稿，他的这番评论，在知乎上收获了超过5460次赞同，名列贴内发言赞同数第二。

观看视频 07:55

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