龙卷风重创美国南部 至少70人死亡

（德国之声中文网）拜登总统批准了肯塔基州进入紧急状态的决定，这将加快联邦政府援助的到位。位于东南部的该州在此次龙卷风灾害中受创最严重。拜登称，这可能是美国有史以来遭受的最严重的一次龙卷风灾害，并承诺联邦政府将尽力提供一切所需的援助。

拜登强调："此刻，我们既不是民主党人也不是共和党人，这听起来可能有些夸张，但事实是：我们都是美国人。"

肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear）周六对记者表示，仅在该州，死亡人数就至少有70人，"甚至可能超过100人"。 他在视察灾区时形容这是肯塔基州遭遇的史上最严重龙卷风侵袭。龙卷风所过之处，在长达200英里（约320公里）的范围内，几乎所有地面设施毁于一旦，造成严重破坏。

肯塔基州州长贝希尔宣布进入紧急状态

据美国国家气象中心发布的消息，当地时间周五夜间，共有36股龙卷风横扫全国6个州，包括肯塔基州、伊利诺伊州、田纳西州、阿肯色州、密苏里州。田纳西州有2人死亡，阿肯色州和密苏里州各有一人死亡。

在伊利诺伊州爱德华兹维尔（Edwardsville）的一家亚马逊物流中心的建筑物受损，三分之一的厂房变成瓦砾。视频显示，建筑大片屋顶被掀飞，一面墙壁朝建筑物内部倒塌，瓦砾四处散落。

亚马逊物流中心屋顶坍塌

据当地媒体报道，受困人数约有上百人，当时这些夜班人员正在处理圣诞节前的订单。当局出动数百名救援人员营救受困员工，消防队负责人称，已救出45名幸存者，确认6人死亡，但其余失踪者生还的希望渺茫。

（路透社、德新社）

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