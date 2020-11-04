 龙卷风席卷美国多州 肯塔基至少50人死亡 | 科技环境 | DW | 11.12.2021

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科技环境

龙卷风席卷美国多州 肯塔基至少50人死亡

美国中西部地区周五深夜受到多个龙卷风侵袭，肯塔基州有超过50人死亡。位于伊利诺州的一家亚马逊物流中心几乎被摧毁，事发时夜班人员正在厂中工作。

USA I Tornado trifft Anazon-Lager in Edwardsville

（德国之声中文网）美国中西部地区周五深夜至周六凌晨遭遇多个强烈龙卷风侵袭，受影响的包括肯塔基州、伊利诺伊州、田纳西州、阿肯色州、密苏里州。

肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear）周六对记者表示："恐怕有超过50人死亡……或许接近70到100人之间，灾情惨重。" 他形容这是肯塔基州遭遇的史上最严重龙卷风侵袭。肯塔基州在午夜前宣布紧急状态。

贝希尔称，强烈龙卷风在该州200英里的范围造成严重破坏。

与此同时，田纳西州紧急情况部发言人菲伦纳(Dean Flener)表示，恶劣天候造成田纳西州至少3人死亡。

亚马逊物流中心严重受损

美国多个州都传出建筑物遭到暴风雨破坏的消息。

伊利诺伊州一家亚马逊物流中心的建筑物受损，三分之一的厂房变成瓦砾。有关当局出动数百名救援人员营救受困的亚马逊工作人员，当时这些夜班人员正在处理圣诞节前的订单。据当地媒体报道，受困人数约有上百人。

USA -Tornado in Illinois

伊利诺伊州的一家亚马逊物流中心遭到龙卷风侵袭

科林斯维尔紧急事务管理署（CEMA）将其描述为"大规模伤亡事件"，"多个对象受困在亚马逊仓库中"。

事发时当地已经发出龙卷风警报。美国新闻频道以及社交媒体上的视频显示，位于爱德华兹维尔（Edwardsville）的亚马逊物流中心大片屋顶被掀飞，一面墙壁朝建筑物内部倒塌，瓦砾四处散落。当地警方在声明中表示，已确认有人员死亡。

伊利诺伊州长普利兹克（J.B. Pritzker）表示，"今晚我为爱德华兹维尔的人民祈祷。"

"伊利诺伊州警方和应急管理机构正与地方官员密切协调，我会继续监控情况。"

亚马逊发言人罗查（Richard Rocha）对当地媒体表示，"员工及合作伙伴的安全福祉是目前的第一要务。我们正在跟进情况，并将在获得更多信息时及时分享。"

（法新社、路透社、美联社）

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