齐齐哈尔体育馆事故：孩子遇难 家长无处沟通、没有安抚

（德国之声中文网）齐齐哈尔体育馆坍塌事故中，最后一名被困人员已被找到，但失去生命体征。据新华社报道，这场事故总共造成11人遇难。周一现场搜救工作已结束。事故调查工作正在全面推进中。一名责任相关人被警方控制。

周日（7月23日）当地时间下午，齐齐哈尔市第34中学的体育馆突然房顶坍塌，当时馆内有19人，其中8人侥幸脱险。在生还者当中，4人自救成功，其他4人被营救人员从废墟里救出。据中国媒体报道，故事发生时，学校女子排球队正在里面训练。据央视报道，共有160名消防人员参加了营救。

遇难学生的家长批评校方、医院以及当局没有就营救事宜同家长沟通。社媒上传播很广的一个视频上，一名家长说，"他们告诉我姑娘没了，但我们还没看到这个孩子。没准儿不是我的孩子。"

这名男子还批评道，"医生是不是应该把抢救孩子的情况给我们沟通？没有一个沟通。警察来是执勤的，防止有人闹事；政府工作人员来了，不是跟家属做工作，不问我们有什么诉求，他们中间没有一人跟家属沟通。"



有关体育馆房顶坍塌的原因，《澎湃》报道，与出事体育馆毗邻的教学综合楼正在施工，施工单位违规将建筑材料珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响，珍珠岩浸水后重量翻三倍，导致屋顶荷载增大引发坍塌。

（综合报道）

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